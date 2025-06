Imela je lepoto, moč in denar, tragično umrla pri komaj 28 letih (VIDEO)

Šestdeseta in sedemdeseta leta prejšnjega stoletja so v svet popularne kulture prinesla številne tragične like, ki so prezgodaj končali svoje življenje. Ena izmed njih je bila ena najsvetlejših, a hkrati najbolj tragičnih osebnosti newyorške umetniške scene šestdesetih let, Edie Sedgwick, dekle aristokratskega porekla z očarljivo karizmo.

Meteorski vzpon in dramatičen padec

Bila je muza Andyja Warhola, obraz, ki je utelešal energijo in dekadenco obdobja, ki je preoblikovalo sodobno umetnost, modo in življenjski slog. Toda njen meteorski vzpon je bil prav tako dramatičen kot njen padec, zaznamovan z odvisnostjo, duševnimi zlomi in prezgodnjim koncem.

Bila je muza Andyja Warhola. FOTO: Susana Vera Reuters

Rojena kot sedma od osmih otrok leta 1943 v bogati kalifornijski plantažni družini, je odraščala v okolju, ki je bilo hkrati glamurozno in čustveno nestabilno. Njen oče je trpel za manično-depresivno psihozo, zaradi katere je doživel tri živčne zlome. Edie pa je zgodaj razvila motnjo hranjenja, ki se je poslabšala, potem ko je odkrila, da oče vara mamo. Čeprav ji je povedala, je oče to zanikal, češ da bi morali Edie namestiti v psihiatrično ustanovo, s čimer se je njena mati strinjala.

Muza Andyja Warhola

Zaradi tega je pri komaj 19 letih končala v bolnišnici, kjer so ji dali pomirjevala, po enem letu pa so jo odpustili in odšla študirat. Pri 21 letih se je preselila v New York z ambicijami, da bi postala umetnica in igralka, in kmalu vstopila v svet Andyja Warhola, takratnega kralja pop arta, ki jo je spremenil v zvezdo svojih avantgardnih filmov.

Njen videz – kratki blond lasje, črno črtalo za oči in preveliki uhani – je takoj postal ikona desetletja. Sedgwickova je kmalu krasila strani revij, kot je Vogue, in se družila z Bobom Dylanom, Mickom Jaggerjem in drugo ustvarjalno elito tistega časa. A ob tem se je borila z odvisnostjo od drog in alkohola ter s stalnimi težavami z duševnim zdravjem. Sledile so številne rehabilitacije v psihiatričnih ustanovah, njen odnos z Warholom pa se je sčasoma ohladil.

Čeprav sta si bila zelo blizu, do te mere, da sta živela skupaj, jemala droge in uživala v platonski ljubezni, mnogi trdijo, da jo je Warhol izkoristil in zapustil, ko v njegovih umetniških krogih ni bila več »modna«.

Kmalu po poroki usoden prevelik odmerek

Medtem ko se je poskušala znebiti odvisnosti od drog, je v bolnišnici v Santa Barbari spoznala Michaela Posta, ki je prav tako poskušal prenehati z drogiranjem. Poročila sta se 24. julija 1971 in si pomagala, da sta se streznila.

Le tri mesece pozneje je bila Sedgwick prisiljena jemati protibolečinska zdravila za zdravljenje duševne bolezni, kar je privedlo do njene ponovne odvisnosti. Manj kot mesec dni pozneje, 16. novembra 1971, je umrla zaradi prevelikega odmerka barbituratov in alkohola.

