Ime, ki ga ne seznamu ne bi pričakovali: prepovedano jim je priti na oskarje

Danes ponoči je v Združenih državah Amerike potekala prireditev najodmevnejših filmskih nagrad. Kipci so podeljeni, večerne toalete pospravljene, vtisi se še zbirajo, si pa nekateri zvezdniki tega spektakla niso smeli ogledati v živo.

Obisk prireditve jim je namreč zaradi škandalov ali kršenja pravil prepovedan. Kateri so ti? 24sata.hr ima seznam.

Will Smith

Prvi med njimi je Will Smith. Potem ko se je komik Chris Rock pošalil na račun njegove žene Jade Pinkett-Smith, se je igralec povzpel na oder in mu primazal klofuto.

Rock je namreč Jado primerjal z Demi Moore v filmu G.I. Jane, kjer ima obrito glavo.

Jada ima alopecijo, bolezen, zaradi katere je izgubila lase in šalo je Smith vzel kot žalitev. Akademija mu je zato izrekla desetletno prepoved sodelovanja na kateri koli njeni prireditvi, vključno s podelitvijo oskarjev.

Harvey Weinstein

Na črnem seznamu je tudi nekdanji ameriški filmski producent Harvey Weinstein.

Vstop na podelitev nagrad zaradi s spolnim nadlegovanjem povezanih obtožb zanj velja že od leta 2017.

Kasneje je bil obsojen na 23 let zapora. Akademija je poudarila, da so njegova dejanja odvratna, gnusna in v nasprotju z visokimi standardi akademije ter kreativne skupnosti, ki jo predstavlja.

Bill Cosby

Doživljenjsko prepoved je potem, ko je vil leta 2018 obsojen za spolni napad in zlorabo drog, dobil igralec Bill Cosby. Zaradi prestopka je bil obsojen na tri do deset let zapora.

Po treh letih zapora je bilo njegova sodba razveljavljena in na podlagi odločitve vrhovnega sodišča Pennsylvanije, ki je menilo, da je bil njegov primer obravnavan nepravilno, je bil oproščen.

Kljub temu mu je bila kasneje prepovedana udeležba na podelitvi oskarjev in drugih dogodkih.

Roman Polanski

Roman Polanski je bil leta 2018 izključen iz Akademije filmske znanosti in umetnosti in znanosti, ki podeljuje nagrade oskar. Leta 1977 je namreč spolno zlorabil 13-letno deklico.

Po tem, ko je priznal krivdo za spolno zlorabo in omamljanje mladoletnice, je iz ZDA pobegnil v Francijo in se ni vrnil, da bi odslužil svojo kazen.

Čeprav je Polanski prejel pet nominacij in je leta 2003 osvojil nagrado za najboljšega režiserja za film Pianist, zaradi svojega kaznivega dejanja ni mogel osebno prejeti nagrade. Po njegovem pobegu je še naprej prejemal filmske nominacije, vendar mu je bila leta 2018 po njegovem izključitvi iz Akademije prepovedana udeležba na podelitvah in sodelovanje v prihodnjih nominacijah.

Polanski ostaja izključen iz Akademije, kar pomeni, da ne more biti nominiran za nagrado oskar niti ne more sodelovati na nobeni podelitvi.

Adam Kimmel

Snemalcu Adamu Kimmelu je bil leta 2021 zaradi spolnih zločinov prepovedan obisk oskarjev.

Kimmel, ki je sodeloval pri številnih uspešnih filmskih projektih uspešnih filmih, kot Capote in Lepa dekleta je priznal, da je leta 2004 posilil 15-letno deklico.

Carmine Caridi

Igralec Carmine Caridi je bil prvi, ki mu je Akademija leta 2004 trajno prepovedala obisk podelitve.

Zvezdnik drugega in tretjega dela filma Boter, ki je umrl leta 2019 v starosti 85 let, je bil izključen zaradi nezakonitega objavljanja več filmov, nominiranih za oskarja.

Čeprav je bil kasneje oproščen obtožb, mu Akademija ni dovolila ponovnega obiska.

Richard Gere

Richardu Gereju so leta 1993 za 20 let prepovedali udeležbo na podelitvi nagrad oskar, ker je med govorom kritiziral kršitve človekovih pravic v Tibetu in omenil kitajskega voditelja Deng Xiaopinga.

Čeprav je bil kasneje oproščen obtožb, mu je akademija še vedno prepovedovala vstop. A je podelitev obiskal že leta 2003, ko je muzikal Chicago, v katerem je igral, prejel 13 nominacij za in osvojil pet nagrad.