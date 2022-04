Ima rezervni načrt: John Travolta je tudi pilot komercialnih letal

John Travolta je vsekakor moški z rezervnim načrtom. Če bi njegova hollywoodska kariera splavala po vodi, zvezdnik ne bi prav nič omahoval, kaj početi v življenju. Oblekel bi si pilotsko uniformo, sedel v kabino in jekleno ptico dvignil v nebo.

»Ko sem bil star 15 let, nam je šola ponudila ure letenja. In s tem se je začela moja druga kariera.« Že pri 22 letih je namreč pridobil svojo prvo letalsko licenco, zdaj pa je v letalski biografiji dosegel nov, ultimativni mejnik: »Neznansko ponosen sem. Svojima licencama za letenje z letali tipa 747 in 707 sem dodal še licenco za letenje z letalom 737!«

Nadvse ponosen! Odslej lahko upravlja tudi boeing 737. FOTO: Osebni Arhiv

Ali za nas, laike, hollywoodski zvezdnik lahko po novem upravlja boeing 737, ki velja za najbolje prodajano potniško letalo. Njegov najnovejši certifikat naj bi bil idealen za vse, ki želijo iz letenja z zasebnimi letali presedlati v sektor komercialnih pilotov.

V dvorani slavnih

Leteti je začel, preden je začel igrati. In čeprav ga je pot nato zanesla v svet filma, ga strast do neba ni nikoli zapustila. Ima tudi srečo, da mu sedma umetnost prinaša milijone, s katerimi lahko to strast teši. Na svoji prostrani floridski posesti ima namreč zasebno pristajalno stezo, ob njej pa parkiranih kar sedem letal, od manjših poslovnih rekreativnih do boeinga 727.

Odlično prenaša pritisk.

»V severni Floridi imamo letala parkirana kar pred hišo, saj k posesti spada pristajalna steza. Ko pilotira John, sem vselej sproščena, nikoli živčna, saj vedno ostane miren in trezne glave, ne glede na situacijo. Odlično prenaša pritisk. Peljal nas je že povsod, v Rusijo, Južno Afriko, Avstralijo, na Tahiti in Bližnji vzhod,« je o moževih pilotskih veščinah pred nekaj leti dejala njegova zdaj že pokojna žena Kelly Preston, ki jo je predlani pokopal rak.

Svojo strast do letenja je prelil v knjigo, spisal je zgodbo o dečku in njegovem prvem poletu.

Podobno so vanj verjeli pri avstralskem letalskem prevozniku Qantas Airways, saj je Travolta že 20 let njihov ambasador, 2007. pa so ga sprejeli v letalsko dvorano slavnih, med žive legende letalstva.