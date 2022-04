Ima dokaze, da je sin Charlesa in Camille

Princ Charles in Camilla sta v soboto praznovala 17. obletnico poroke, a spoznala sta se desetletja prej, oba sta bila že poročena in imata odrasle otroke. Enega morda celo skupnega. Da je skrivni sad njune ljubezni, namreč trdi Avstralec Simon Dornate-Day, ki ima menda dokaze, da njegove navedbe držijo.

Skrili njegovo rojstvo

Za zdaj je medijem pokazal le fotografije iz svoje mladosti, ko je bil res izredno podoben tako mladi kraljici Elizabeti II. kot mladi Camilli in Charlesu. »Sodišča, ki odločajo o testih očetovstva, med drugim pregledajo ne le izsledke DNK-analiz, temveč tudi fizične podobnosti med otrokom, njegovimi starši in starimi starši, ko so bili podobne starosti,« je ob fotografijah, ki jih je objavil na družabnem omrežju, zapisal Dorante-Day. Seveda pa fotografije niso edini dokaz, da naj bi bila Charles in Camilla njegova oče in mama, menda ima še veliko drugih, ki da jih bo sčasoma razkril.

Devet mesecev pred Simonovim rojstvom je Camilla nenadoma izginila iz javnosti, Charlesa pa so poslali na daljše potovanje v Avstralijo.

Avstralec se je rodil leta 1966 v britanskem Portsmouthu, osem mesecev pozneje pa ga je posvojil par, njune identitete Simon ni razkril, je pa povedal, da sta bila njegova babica in dedek, starši njegove krušne mame, zaposlena v eni od palač kraljice Elizabete II. in princa Filipa. Babica naj bi mlademu Simonu večkrat povedala, da sta njegova biološka oče in mama bodoči britanski kralj in njegovo dekle, ki jo je Charles spoznal eno leto pred Simonovim rojstvom. Nenavadnih naključij pa s tem še ni konec.

Podoben je tudi kraljici Elizabeti II. FOTO: Facebook

Devet mesecev pred njegovim rojstvom je Camilla namreč nenadoma izginila iz javnosti, Charlesa pa so poslali na daljše potovanje v Avstralijo. Dorante-Day pravi, da ga je Camilla obdržala, dokler ni dopolnil osem mesecev, ves ta čas ga je skrivala pred javnostjo, tudi ob pomoči kraljeve družine in njihovih varnostnikov, ko pa je postal prevelik, naj bi mu poiskali par, ki bi ga posvojil. To sta bila hči omenjenega para, ki je bil zaposlen pri kraljici, in njen mož. V primer se je poglobil tudi avstralski zgodovinar, ki mu je uspelo izbrskati, da na dan, ki je na Simonovem rojstnem listu zapisan kot dan njegovega rojstva, v bolnišnici, kjer naj bi prijokal na svet, ni rodila nobena ženska. Za Avstralca je to še en dokaz, da so poskušali njegovo rojstvo in identiteto njegovih staršev skriti.