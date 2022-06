Kim Kardashian očitajo, da je ikonsko obleko nepopravljivo poškodovala

Nedvomno je bila zvezda večera. Na letošnjem ekskluzivnem in prestižnem plesu Met Gala so bile namreč vse oči uprte v Kim Kardashian, okoli nikogar se bliskavice fotoaparatov niso bliskale toliko kot okoli oblinaste starlete, ki je tisti večer izžarevala duha nesmrtne Marilyn Monroe.

Vse za pozornost, uporabniki družabnih omrežij zlivajo gnev na Kardashianovo. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Kimine bohotne obline je namreč objemala prosojna, s kristalčki posuta obleka, v kateri je pred 60 leti verjetno največja zapeljivka vseh časov tedanjemu ameriškemu predsedniku Johnu F. Kennedyju zapela Vse najboljše. A čeprav se je Kim v ikonski obleki, ki je pred njo nihče ni nosil več kot pol stoletja, zgolj sprehodila po rdeči preprogi in do vrha stopnic Metropolitanskega muzeja, nato pa smuknila v repliko, jo je vseeno nepopravljivo poškodovala.

Tako trdi zbiratelj Scott Fortner, zadolžen za potrjevanje avtentičnosti memorabilij, povezanih z večno Marilyn, ki je s prstom pokazal na na določenih delih razvlečeno tkanino obleke – tega blaga danes ni več mogoče dobiti – in manjkajoče kristalčke.

Plača naj!

Kot čipko nežno obleko so hranili v muzeju v zatemnjenem prostoru pri nadzirani temperaturi 20 stopinj Celzija in stalni 40- do 50-odstotni vlagi. »To ni zgolj obleka. Je kulturna ikona. Politična ikona. Hollywoodska ikona. Je del ameriške zgodovine! Zato bi jo bilo treba arhivirati, zanjo skrbeti in jo ohraniti.«

Najslavnejšo obleko na svetu, ki jo je nosila večna filmska zapeljivka, je hranil muzej. FOTO: Michael Ochs Archives

Odločitev muzeja Ripley's Museum v Orlandu, da neprecenljivo obleko posodi Kardashianovi za sprehod po rdeči preprogi, je označil za najmanj neodgovorno. »To je bilo skrajno neodgovorno, razočaran pa sem tudi nad zatrjevanjem muzeja, kako delajo vse v njihovi moči, da oblačilo zaščitijo in ohranijo.« A očitno je ta njihova skrb zbledela ob misli, koliko reklame bi jim prinesla resničnostna megazvezdnica v njihovi obleki. »Drugega razloga, kot je ogromna medijska pozornost, ki so jo s tem poželi, se ne morem spomniti. »

S fotografijami, ki jasno kažejo, da Marilynina obleka od zvezdniškega plesa Met Gala ni več v brezhibnem stanju, je Fortner želel poudariti neodgovornost muzeja, ki je ikonsko obleko kupil pred šestimi leti za štiri milijone in pol. A javnost se je raje osredotočila na Kim, ki si je obleko želela obleči, ki je svoj videz postavila nad zgodovino. »Kot bi šel v muzej Louvre in v Mono Liso vrgel lonček razredčila za barve,« se je na družabnih omrežjih oglasil eden. Drugi je dodal, da mu je slabo ob misli, da je nekdo uničil neprecenljiv košček zgodovine zgolj za sprehod po rdeči preprogi.

V rokavicah Ripleyjev muzej trdil, da so nenehno pazili, da Kim oblačila ne bi poškodovala. »Kim z obleko nikoli ni bila sama, vedno je bil poleg muzejski predstavnik,« so dejali, dodali pa so še, da so se obleke vselej dotikali le v rokavicah.

»Kim bi morala plačati za popravilo, kdor koli ji je dovolil, da ikonsko obleko uporabi kot pripomoček, pa bi moral nemudoma izgubiti službo,« trdi tretji.