Ikonske zlate vroče hlačke kupila na bolšjaku

Nazaj h koreninam

Ko sva prišli domov, si jih je oblekla in – bile so ji kot ulite, kot narejene zanjo. Oblekla jih je za zabavo, za katero smo se nekoliko našemili in našpičili v čim bolj kul oblačila.

Skoraj vse razkrivajoči bodi z mrežastimi nogavicami in kratka usnjena jakna. In ko temu dodamo še nekaj črnih bleščic, se verjetno vsakemu ljubitelju mode in glasbe pred očmi pojavi. Podobno kot stožičast nedrček, pod katerega se je podpisal oblikovalec, skoraj kriči Madonnino ime.S temi oblačilnimi izbori sta se pevki vsekakor zasidrali v pop kulturo kot stilski ikoni in narekovalki modnih slogov. Podobno je na prelomu tisočletja modno evforijo zanetila drobna avstralska zvezdnica, ko je v glasbenem videu za skladbo Spinning around poplesavala v vročih hlačkah iz svetlikajoče se zlate tkanine. A čeprav so Kyliejine vroče hlačke kot Madonnin špičast nedrček, Cherine mrežaste nogavice ali sodobnejša obleka iz mesa provokativnepostali del modne zgodovine, je bil Avstralkin vroči videz precej manj preračunan. In neprimerljivo cenejši. Za vsega slab evro je hlačke na bolšjaku namreč kupila njena prijateljica!Bolšji trgi običajno niso kraji, kjer bi se sprehajala zvezdniška imena in med kupi rabljene robe brskala za kaj všečnega in ugodnega. Toda prav bolšjaki in tržnice z vintage oblačili Kylie in njeno dolgoletno prijateljico, umetnico, privlačijo kot magnet. »Obožujeva jih. Tu lahko namreč najdeš marsikaj nenavadnega, česar nima nihče drug,« je dejala Jebbova, ki je – iztekala so se 90. leta – med enim njunih lovov na neobičajna starinska oblačila naletela na zlate vroče hlačke, za katere je v hipu vedela, da bi bile kot nalašč za Kylie.Od prijateljice je brž izterjala 50 centov. In kupila miniaturno oblačilce za manj, kot bi odštela za zavitek žvečilk. »Ko sva prišli domov, si jih je oblekla in – bile so ji kot ulite, kot narejene zanjo. Oblekla jih je za zabavo, za katero smo se nekoliko našemili in našpičili v čim bolj kul oblačila.« A če so Minoguejevo v njih videli le prijatelji, je leta 2000 z njimi obnorela svet.Skladba Spinning around je po nekaj letih eksperimentiranja z indie glasbo Kylie spet vrnila k njenim pop-disco koreninam. Triminutni glasbeni video svetlečega glasbenega optimizma jo je po enem desetletju spet izstrelil na vrh britanske glasbene lestvice, zlate hlačke z bolšjaka pa so poskrbele za skoraj svetovno obsedenost s Kyliejino zadnjico. Tako vseobsegajočo, da se je rodila celo kampanja, ki je pozvala, da bi njeno ritko zaradi izjemne lepote umestili na seznam svetovne dediščine posebnega pomena. A čeprav iz te moke seveda ni bilo kruha, je Avstralka vendar prepoznala ceno svojega lepo zaobljenega telesnega atributa, saj si je zadnjico zavarovala za pet milijonov.Že več kot tri desetletja je na svetovni glasbeni sceni. In prav toliko časa tudi dokazuje, da je pravi modni kameleon z izjemnim občutkom za slog, katerega razvoju in spreminjanju je moč slediti v avstralski umetniški dvorani Melbourne Arts Center, kjer je na ogled več kot 1000 oblačilnih kosov, ki so v tem ali onem trenutku v minulih desetletjih zaznamovali Kylie. Od prevelike jakne, ki jo je nosila v videu za skladbo Locomotion iz leta 1989, prek bolj kabaretskega kostuma iz tančic in bleščic za turnejo Intimate and Live, ki ga je sama pomagala oblikovati in sešiti.Pa, seveda, do zlatih vročih hlačk, ki so bile kupljene na bolšjaku za praktično nič, danes pa so kot del svetovne modne zapuščine na ogled v prostoru z uravnavano temperaturo, dotaknejo pa se jih lahko le strokovnjaki. In še ti le, ko si nataknejo bele rokavičke, kakršne kustusi nosijo v muzejih.