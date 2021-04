Ikonična frizura, ki jo je nosila princesa Diana, se vrača v modo

Se še spomniš pristriženega paža, ki so ga nosile naše mame pred kakšnimi tremi desetletji? Najverjetneje so takrat frizerju namignile, da si želijo frizure, ki jo nosi princesa. Kratka dolžina las je bila takrat nadvse modna, predvsem pa so ženske tistega časa oboževale stopničasto in slojevito striženje. In če smo že mislili, da so se nekatere pričeske zapisale v zgodovino in tam tudi ostale, smo se zmotili. Kakor smo trenutno priča povratku širokih hlačnic in pisanih barv, se v modo namreč vrača tudi frizura princese Diane.Več preberite TUKAJ