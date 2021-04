Igralski svet žaluje: znani igralec umrl star komaj 55 let

Mesec dni po 55. rojstnem dnevu je za posledicami tumorja v možganih umrl britanski filmski in televizijski igralec Paul Ritter, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Znan je bil po vlogah čarovnika Eldreda Worpla v filmu Harry Potter in Princ mešane krvi (2009) ter kot Guy Haines, antagonist Jamesa Bonda v filmu Kvantum sočutja (2008).Novico o igralčevi smrti je danes sporočil njegov agent, ki je zapisal, da je bil »Paul izredno nadarjen igralec, ki je izkazal neverjetne veščine v raznolikih vlogah na odru in v filmskih ter televizijskih produkcijah«.Agent je pohvalil tudi njegovo inteligenco, prijaznost in humor ter dodal, da so bili v ponedeljek zvečer do zadnjega ob njem njegova žena Polly ter sinova Frank in Noah, je še povzela dpa.Ritter, rojen 5. marca 1966, je bil znan tudi po vlogi v britanski komični seriji Petkova večerja, kritiško cenjena pa je bila njegova vloga jedrskega inženirja Anatolija Djatlova v seriji Černobil. Med drugim je zaigral v britanski vohunski seriji The Game (Igra).