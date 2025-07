Igralska ikona Michael Douglas se je tiho upokojil

80-letni filmski zvezdnik Michael Douglas je znan po vlogah v filmih, kot sta Prvinski nagon (Basic Instinct) in Usodna privlačnost (Fatal Attraction). V bogati karieri je osvojil dva oskarja in pet zlatih globusov, zdaj pa je priznal, da bi ga nazaj na snemanje lahko zvabila le »posebna priložnost« – sicer je z igranjem končal.

»Od leta 2022 nisem več delal – namenoma. Ugotovil sem, da moram nehati. Skoraj 60 let sem trdo delal in nočem biti eden tistih, ki kar padejo mrtvi na snemalnem setu.«

Na filmskem festivalu v Karlovih Varih je dodal: »V resnici nimam namena, da bi se vrnil. Ne pravim, da sem v pokoju, ker bi se vrnil, če bi se pojavilo kaj res posebnega – a drugače ne.«

Michael je še priznal, da je svojo odločitev delno sprejel tudi zato, ker želi »ohraniti dober zakon«. Douglas je poročen z igralko Catherine Zeta-Jones, s katero sta se poročila leta 2000 in veljata za enega najbolj cenjenih parov v Hollywoodu.

Skrivni recept za uspešen zakon

Pred kratkim je igralec šokiral gledalce ameriške oddaje The View, ko je razkril svoj »skrivni recept za uspešen zakon«.

V intervjuju je govoril o njuni skupni ljubezni do golfa. Ko ga je sovoditeljica Alyssa Farah Griffin vprašala, kaj mu Catherine reče, kadar izgubi igro, je igralec poskrbel za salve smeha z drzno izjavo.

Vprašala je: »Kaj ti reče, ko izgubiš proti njej?«

Michael je odgovoril: »Reče mi: 'Daj ga ven.'«

In nadaljeval: »Reče: 'Spusti hlače in ga daj ven.' To je skrivnost zakona.«