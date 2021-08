Igralko v postelji greje sova

V uspešnici Od zore do mraka

Sove so po igralkinem mnenju odlični domači ljubljenčki. »Vedno imaš občutek, da te je vesela, in nikoli se ne pritožuje.«

Tudi pri 54 letih se hollywoodski lepotici mehiških koreninni nerodno pokazati v kopalkah. Čemu tudi, ko pa z izklesanim telesom in radodarnimi oblinami na vseh pravih mestih v moških še vedno vzbuja kipeče poželenje, ženske, tudi precej mlajše, pa k njej pogledujejo z zavistjo in se sprašujejo, kako ji to uspeva.Toda čeprav na oblinasti temnolaski vse kriči o zdravem in uravnoteženem življenjskem slogu, brez katerega ji do izjemne postave ne bi pomagali niti odlični geni, je bila po mnenju filmskih ustvarjalcev, ki stojijo za akcijsko franšizo Matrica, daleč od telesne pripravljenosti, ki so jo zahtevali za vlogo eksplozivne, energične in gibčne Trinity, za katero se je potegovala pred več kot 20 leti. »Sicer sem gibčna in spretna, a sem tudi preveč lena,« je igralka priznala, da se je sicer prebila v zadnji krog avdicij, a nato pogrnila na preizkusu telesne pripravljenosti.Do leta 1999 se je Hayekova že prebila v Hollywood in opozorila nase z akcijskimi filmi, kot sta Desperado in Od zore do mraka. A čeprav sta tudi ta od lepotice zahtevala določeno telesno pripravljenost, ji je na športnem preizkusu, ki je dokončno odločil, kateri igralki bo šla glavna vloga v Matrici, nato spodletelo. »Do zadnjega kroga avdicij sem morala skozi vrsto preizkusov, testnih snemanj, našo telesno pripravljenost pa so nato motrili celo koordinatorji kaskaderskih podvigov iz Azije. Že res, da sem (bila) precej gibčna, a hkrati sem tudi lena. Nikoli nisem obiskovala fitnesa.«Zato se tedaj, ko so ji naročili, naj teče, za Salmo ni pokadilo, ampak je le presenečeno pogledala in vprašala, kam za vraga naj teče. »Teci v krogu, so mi rekli. A zmogla nisem niti enega kroga po prostoru. Komaj sem še lovila sapo.« Zato niti ni bila neznansko presenečena, ko ji je vloga spolzela med prsti, ne nazadnje, če je bila brutalno iskrena do same sebe, tudi sama ni menila, da je dovolj fit za tako visokooktanski akcijski film. Jo je pa toliko bolj presenetilo, da vloga ni šla, ki je bila na avdicijah Salmina rivalka.»Bila je izjemna! Ob njej mi je bilo še bolj nerodno, kakšna lenuhinja sem. Jada je bila izjemno fit, povsem osredotočena, noro disciplinirana, spretna, hkrati pa v vsem, kar je delala, tudi dostojanstvena. Ko sem jo opazovala, sem si mislila, da bi si želela postati takšna ženska,« je dejala Salma in stanovsko kolegico opisala kot »fit, seksi in neizprosno«. A je kot takšne očitno ni videl tudi direktor castinga, saj se je v tesna oblačila Trinity na koncu stlačila. Pinkett-Smithovi pa je šla tolažilna nagrada, saj je v dveh nadaljevanjih Matrice upodobila stranski lik Niobe, v njenem kostumu pa prihaja tudi v prihajajočem četrtem nadaljevanju.Morda ni postala del ene najbolj dobičkonosnih znanstvenofantastičnih franšiz na svetu, a se je v filmsko zgodovino vpisala drugače. Izjemna upodobitev mehiške slikarkeje Hayekovi namreč prinesla nominacije za največja odličja filmske kritiške srenje, za oskarja, zlati globus in bafto. Morda tudi, ker je s Frido niso povezovale le mehiške korenine, ampak je nekaj sorodnosti s slikarko začutila tudi, ker je tudi sama nekoliko drugačna od večine ljudi. Kajti kot si ljudje za domače ljubljenčke običajno omislijo mačko ali psa, je Salma svojega našla v sovi, ki jo je posvojila pred dvema letoma.Med igralko in sovo, ki jo je poimenovala Kering, se je spletla posebna vez, tako tesna, da ji ptica dela družbo tudi v postelji, kadar njenega možani doma. »Kadar je zdoma, je v najini spalnici. Razvili sva posebno rutino pred spanjem – jaz gledam filme na tablici, Kering pa stoji na njej. Sama počasi zaspim, ona pa, ne nazadnje je nočna žival, leta po sobi, včasih prileti do mene in se pocrklja. Občasno sredi noči pristane na moji glavi, kar je nekoliko moteče, a sem se navadila.« Nekoliko manj pa se je navadila tega, da Kering zvezdničine nožne prste, kadar ji stopala pokukajo izpod odeje, zamenja za miši in jih poskuša zagrabiti. »To je lahko kar strašno.«