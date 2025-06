Igralki, znani po vročih prizorih, iz obleke skoraj skočile prsi. Voditelj ni vedel, kam naj gleda (VIDEO)

Gostovanje igralke Dakote Johnson iz filma Petdeset odtenkov sive v oddaji The Tonight Show z Jimmyjem Fallonom bi moral biti še en sproščen intervju, a se je nepričakovano vse spremenilo v modni kiks, o katerem se je se veliko govori po družbenih omrežjih.

Gledalci so komentirali, da se je tudi njim vse skupaj zdelo neprijetno, medtem ko so se mnogi spraševali, kako je njena obleka sploh dobila odobritev stilista.

Napaka pri izbiri garderobe

V elegantni črni mini obleki z izrazitim izrezom je igralka bila videti kot prava hollywoodska diva. Vendar pa je takoj, ko se je usedla nasproti voditelja, postalo jasno, da ji kombinacija ni všeč. Igralka se je z vidnim nelagodjem nasmehnila in priznala, da je pri izbiri garderobe naredila napako.

Dakota je nenehno skušala skriti dekolte, medtem ko se je Jimmy, ki je opazil njeno nelagodje, trudil ostati profesionalen in nasmejan. »Samo ne premakni se,« ji je rekel, medtem ko mu je ona šaljivo odvrnila: »Moje oči so tukaj gor.« Felon je v šali odgovoril in pogledal v strop: »Ne vem, kam naj gledam ... Ne vem, kaj naj storim.«