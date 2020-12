Igralke Ellen Page ni več, postala je Elliot

Požel val čestitk in navdušenja

Guliver/cover Images Žena Emma ga vseskozi podpira in mu stoji ob strani. FOTO: cover Images

2018.

se je poročil s plesalko Emmo Portner.

Ostro proti homofobom

GETTY IMAGES Zaradi priznanja se mu je od srca odvalil kamen, vseeno pa ga prihodnost malce plaši. FOTO: Ernesto Ruscio/Getty Images

CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX Elliot trenutno igra v Netflixovi seriji The umbrella academy. FOTO: netflix

Bolj ko se sprejemam, več sanjam, moje srce raste.

Pred šestimi leti jepogoltnila cmok v grlu, globoko vdihnila in širnemu svetu na konferenci skupnosti LGBT priznala, da jo privlači isti spol. Čeprav ni skrivala, da se je za iskrenost odločila tudi iz precej sebičnega razloga, da naposled najde duševni mir, je hollywoodska zvezdnica v tistem hipu postala junakinja LGBT-skupnosti. Ta pa jo je zdaj še v drugo posadila na prestol svojih junakov, saj je na družabnih omrežjih priznala, da je v resnici transseksualni moški. »Z vami želim deliti, da sem transseksualni moški, ime pa mi je,« je igralec položil na mizo vse karte. In dodal, da čeprav se v tem trenutku popolne iskrenosti do samega sebe in sveta čuti srečnega in hvaležnega, v njem vendar tiči strah pred morebitno vsiljivostjo, izlivi sovraštva, šal in celo nasilja, ki nanj zaradi tega priznanja morda prežijo v prihodnje.Kanadski igralec, ki mu je filmski alter ego noseče najstnice v uspešnici Juno prinesel nominaciji za oskarja in zlati globus, te poti verjetno ne bi zmogel brez podpore najbližjih. »Čutim neizmerno hvaležnost do izjemnih ljudi, ki so me na tem potovanju podpirali,« prva med temi pa je verjetno njegova žena, ki svoje podpore ljubljenemu, da se je sprejel takšnega, kot v resnici je, ni zadržala zase. Raje je zakričala, da je to, da Elliot obstaja, velikansko in čudovito darilo. Je prva v vse daljšivrsti tistih, ki Elliotu čestitajo za pogum, pokončnost in iskrenost. »Navdihuješ me,« mu je čivknilapa dodala, da je čudovit opomnik, da smo ljudje lahko pogumni in radostni tudi tedaj, ko nas nekaj plaši. Čestitkam in izrazom poguma so se pridružili tudi, režiserin. Če omenimo le peščico zvenečih imen. Medtem ko so pri LGBT-skupnosti dejali, da ta dan slavijo izjemnega Elliota Pagea. »Obogatil nas je z izjemnimi filmskimi liki. Bil odkrit zagovornik LGBT-skupnosti. Zdaj pa je postal še navdih množici transseksualnih oseb.« In dvoma ni, da kanadski zvezdnik ne bo uporabil svojega zvezdniškega statusa, da pomaga pri destigmatizaciji transspolnosti.V dolgem zapisu je Elliot dejal, kako neverjeten in neopisljiv je ta občutek, ko se ima rad. Takšnega, kakršen v resnici je. Brez skrivalnic in prikrivanja. »Bolj ko se sprejemam, več sanjam, moje srce raste,« piše in nadaljuje, da čuti z vsemi sebi podobnimi, ki pa se vsakodnevno srečujejo z nadlegovanjem, samoprezirom, zlorabo in grožnjo nasilja. In v tem se zaveda svojega privilegiranega statusa, v prvi vrsti zaradi zvezdništva. »Naredil bom, kar je v moji moči, da postane ta svet boljši, sočutnejši, boljvključujoč,« pri teh besedah pa je že uperil ostro puščico proti vsem homofobnim politikom in medijskim osebnostim z veliko sledilci na družabnih omrežjih, ki še naprej širijo sovražnost in nestrpnost. »Ti imajo na svojih rokah kri!« Kajti – tudi temu se ni ognil v zapisu – statistika je nadvse zgovorna in strašljiva. Omenil je diskriminacijo transseksualnih oseb kot tudi poizkuse politikov, ki želijo kriminalizirati zdravstveno nego transspolnih oseb.