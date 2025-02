Igralka v videu opozarja vlado: »Sem javna žrtev, a ogroženi smo vsi!«

Na družbenih omrežjih se je začel širiti video, v katerem znane osebnosti nosijo majice s podobo roke, ki kaže sredinec, ob njej sta Davidova zvezda in napis Kanye.

Vse skupaj je izpadlo kot organizirana akcija slavnih proti raperjevim zadnjim antisemitskim izpadom. V videu so prikazane znane osebe judovskega porekla, med njimi Jerry Seinfeld, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, Jack Black, Mila Kunis, Lenny Kravitz, David Schwimmer, Sacha Baron Cohen​, Scarlett Johansson ...

Posnetek se konča s prizorom, v katerem z umetno inteligenco ustvarjena podoba Adama Sandlerja proti kameri kaže sredinec, medtem ko v ozadju igra judovska narodna pesem Hava Nagila.

Na koncu se prikažeta sporočili Dovolj je dovolj in Pridružite se boju proti antisemitizmu.

Scarlett Johansson je v izjavi za People obsodila zlorabo umetne inteligence, ne glede na njeno sporočilo:

»Člani moje družine in prijatelji so me opozorili na z umetno inteligenco ustvarjen video, v katerem je uporabljena moja podoba, se kot odziv na antisemitska stališča širi po internetu in pridobiva vse večjo pozornost.

Sem Judinja, ki ne tolerira antisemitizma ali kakršnekoli oblike sovražnega govora.

A hkrati trdno verjamem, da je potencial umetne inteligence za širjenje sovražnega govora veliko večja grožnja kot katerakoli posamezna oseba, ki prevzema odgovornost za svoja dejanja.«

»Obsoditi moramo zlorabo umetne inteligence, ne glede na njeno sporočilo, sicer tvegamo izgubo stika z resničnostjo. Na žalost sem javna žrtev umetne inteligence, a resnica je, da je ogrožen vsak,« je za People povedala igralka.

Ob tem je izrazila razočaranje, ker Združene države Amerike niso med državami, ki so že sprejele ukrepe proti tej grožnji, ter da ne sprejemajo zakonov, ki bi ameriške državljane zaščitili pred nevarnostmi umetne inteligence in z njo ustvarjenih lažnih sporočil.

Po poročanju Jewish Telegraphic Agency je video na instagramu objavil Ori Bejeran, izraelski podjetnik, samooklicani strokovnjak za generiranje vsebin z umetno inteligenco.

Povod je bil niz antisemitskih objav Kanyea Westa pretekli teden, ki so jim sledili plačani oglasi, v katerih je glasbenik sledilce usmerjal na spletno stran Yeezy.com, kjer je bil naprodaj en sam izdelek: majica s svastiko. Stran je bila zaradi politike poslovanja platforme Shopify odstranjena z interneta.

Scarlett Johansson se je s podobnimi situacijami že srečala. Konec leta 2023 je s tožbo grozila podjetju, ki je brez dovoljenja njeno z UI-ustvarjeno podobo uporabilo v oglasu, lani je bila šokirana, ko je slišala glas, ki je bil, kot se je izrazila, srhljivo podoben njenemu lastnemu in ki je bil uporabljen za glas OpenAI-jevega sistema ChatGPT, imenovanega Sky.