Igralka se je pri 38 letih zgrudila in umrla

Za vlogo Tammy Metzler je dobila nagrado Independent Spirit. FOTO: Cbs Photo

Potovala je po svetu. V mlajših letih začela graditi uspešno igralsko kariero. Igralske pa so nato izpodrinile še močnejše sanje o pomoči ljudem, zato je igro obesila na klin in postala zdravnica. Vse to je bila in doseglado le 38. leta starosti. Precej razgiban življenjski mozaik, ki pa ga ne bo več mogla nadgrajevati.Zgolj dva meseca po dopolnjenih 38 letih se je namreč zgrudila na tla in se nikoli več ni prebudila. »Novica o njeni smrti mi je zlomila srce. Delo z njo je bilo neizmeren užitek,« se je njenemu spominu med prvimi poklonila oskarjevka, ki je v uspešnici iz leta 1999, filmu Šolske volitve (Election), z Jessico delala z ramo ob rami. Ali, bolje, ji stala na nasprotnem polu, saj sta si bila v filmu njuna filmska alter ega nasprotnici in rivalki. Sožalnim besedam Witherspoonove pa sta se hitro pridružila tudiin, oba del igralske zasedbe Šolskih volitev.Najstniška leta je Jessica sicer preživela pred filmskimi kamerami, a hkrati je v njej utripala želja po zdravniškem poklicu, zaradi katerega je 2002., ko je počasi že osvajala Hollywood, filmski meki obrnila hrbet in se z dušo in srcem posvetila medicini. V predmestju ameriškega mesta Portland je odprla svojo prakso, specializirala se je za holistično medicino, in prav v svoji ordinaciji je bila tudi še na dan, ki se je zanjo izkazal za zadnjega. Tedaj se je pisal 29. december, vsi so bili že v radostnih pripravah pričakovanja novega leta, ko se je Jessica po delovnem dnevu odpravila na obisk k mami in teti. A ko je tam odšla na stranišče, se iz kopalnice nikoli več ni vrnila.Sumljivo dolgo je ni bilo, odzvala se ni niti na klice, zato je Jessicina teta sklenila preveriti, če je vse v redu. A bilo je vse narobe. Njena nečakinja je neodzivno ležala na kopalniških tleh, kljub oživljanju sprva njenih domačih in nato tudi reševalcev pa ji ni bilo več pomoči. Stara le 38 let in z desetletnim sinkomje za vedno odšla. Zakaj, bo razkrila obdukcija, saj družina tava v temi, čemu ta veliko prezgodnja in tragična smrt. Kajti sicer je bila zdrava, v dneh pred nenadno smrtjo je zaradi nekoliko zamašenega nosu imela le občutek, da se je morda loteva prehlad.V luči igralkine smrti je njena sestričnaprek platforme za množično financiranje, GoFundMe, začela zbirati sredstva za pokritje stroškov pogreba in v prvi vrsti za Jessicinega sinka. Na račun se je že v prvih dneh steklo več kot 20 tisočakov, med najbolj radodarnimi donatorji – nakazal je skoraj 5 tisoč evrov – pa je bil, izvršni producent serije Freaks and Geeks, ki je bila eden izmed Jessicinih zadnjih igralskih podvigov, precej široko pa je denarnico razprl tudi, režiser Šolskih volitev, s katerimi se je Campbellova najbolj proslavila.O tem priča tudi, da ji je vloga dijakinje Tammy Metzler prinesla nagrado Independent Spirit za najboljši igralski prvenec tistega leta.