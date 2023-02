Igralka obupano prosi za pomoč: Moja babica je ujeta v stavbi, ali je kdo, ki bi lahko pomagal

Potem ko je Turčijo zjutraj prizadel katastrofalen potres, so se na družbenih omrežjih oglasili tudi mnogi turški zvezdniki.

Burak Ozcivit, ljubljenec žensk po vsem svetu, je tako zapisal:

»Moji Turčiji želim čimprejšnje okrevanje. Prosimo Boga za usmiljenje do naših prebivalcev, ki so izgubili življenje v tej nesreči. Izrekam sožalje njihovim družinam in bližnjim, poškodovanim pa želim čimprejšnje okrevanje.«

Med zvezdnicami, ki so prosile za pomoč, je tudi igralka Tuba Büyüküstün.

»Turčija je razglasila četrto stopnjo pripravljenosti. To vključuje klic za mednarodno pomoč. Za tiste po svetu, ki berete to sporočilo ... Naši ljudje, ki so se znašli pod ruševinami potresa v moji državi, prosijo za vašo pomoč, da se rešijo,'« je zapisala.

Med najbolj dramatičnimi klici na pomoč, pa je sporočilo igralke Melisse Pamuk (31).

Turška igralka je tako prosila sledilce, naj ji pomagajo pri iskanju babice in tete.

Ker ne ne ve, kaj se je zgodilo z njenimi družinskimi člani, je na Twitterju zapisala:

»Moja babica ne more hoditi, je bolna. Babica in teta sta ujeti v stavbi. Ne vemo, v kakšnem stanju je stanovanje, ali je kdo v okolici, ki bi lahko pomagal,« je zapisala.

V objavi je dodala naslov bivališča svoje babice in tete, da bi ju lahko kdo šel pogledat.