Igralka drugo nosečnost skrivala vse do poroda

Kmečka idila

V minulih letih je živela v New Yorku, si kariero ustvarila v Hollywoodu, a po srcu je kmečka deklica. Zato jo je lanskoletna sicer začasna selitev iz mesta na obnovljeno kmetijo noro osrečila, podeželski življenjski slog pa je očitno prirasel k srcu tudi Thomasu, zato se zna začasno to spremeniti v stalnost. "Zdaj živim na kmetiji, to sem si od nekdaj želela," je dejala igralka in nadaljevala, da v New Yorku ni bila že od lanskega novembra. "Zdaj, tudi zaradi pandemije, pa se od tu niti premaknemo ne." Pri čemer velja omeniti, da ne gre za luksuzno podeželsko idilo bogatih, kjer zate vse postorijo drugi. Ne, na Amandini posesti tekajo konji, osli, koze, psi, mačke, še celo želve se sprehajajo naokoli. Za igralkino živalsko farmo pa ne skrbijo drugi, pač pa ona sama. In po novem tudi Thomas. "Običajno zjutraj vstanem in nahranim živali. Zdaj pa sem vsega tega naučila tudi Tommyja, zna jih nahraniti, čistiti," da si je vsaj v zadnjih tednih nosečnosti ona zjutraj privoščila skodelico čaja ali kave, Thomas pa je odkorakal v hlev.

Preden je udarila pandemija, je bilapolno zaposlena. Ne le da sta letošnje poletje dva njena filma doživela premiero – eden v kinodvoranah izbranih držav, drugi pa na plačljivi spletni platformi –, še tri projekte ima trenutno v postprodukciji. Ob tolikšnem garaštvu se zato verjetno nikomur ni niti utrnilo, da je bila lepa igralka morda vsaj tako podjetna tudi v zasebnosti.A očitno hollywoodski lepotički neizmerno dobro uspeva žonglirati z zasebnim in poklicnim življenjem, saj sta s, s katerim sta si pred tremi leti obljubila večno zvestobo, zdaj delila čudovito novico, da še v drugo zibata. Popolno presenečenje, saj se nikomur ni niti sanjalo, da je (bila) zvezdnica v blaženem pričakovanju.Njuna romanca se je dogajala brzinsko. Pred štirimi leti sta se zaljubila, šest mesecev pozneje sta bila že zaročena, še pol leta pozneje pa sta ubila kar dve muhi na en mah, saj sta se marca 2017 v pičlih dveh tednih poročila in postala oče in mama mali. »Prestrašena do obisti, a hkrati cepetam od navdušenja in vznemirjenja,« je priznala, da je z materinstvom, na katero te nič ne more pripraviti, stopila na divji vrtiljak čustev. Čeprav je po otroku že nekaj časa hrepenela, še preden se je pri svojih 30 letih zaljubila v Thomasa.S prvorojenko so se mični blondinki uresničile sanje o družini, čeprav jo je želela še povečati. A si ni začrtala časovnice, saj je, tako je prepričana Seyfriedova, kaj takšnega nemogoče načrtovati. »Če se zgodi, se pač znajdeš. Želim si sicer še ene nosečnosti, a za zdaj na drugega otroka še nisem pripravljena. Rada bi, tako bi bilo idealno, da bi bila moja hčerka že v šoli, saj bi tako za novega dojenčka imela dovolj časa, tudi čas le za naju dva. A načrtovati kaj takšnega je nadvse težko,« je dejala skoraj natanko pred enim letom. Tedaj očitno z mislijo, da jo do povečanja družinice čaka še več let. Ne le eno. A se bo zdaj pač, kot je dejala, znašla. V tem pa nikakor ni sama, kot tudi ni vse le na plečih zakoncev, saj jima je v velikansko pomoč igralkina mama. »Moja mama živi z nami. Je kot naša varuška,« je dejala Amanda in priznala, da je tudi po njeni zaslugi njeno življenje čudovito. »Kot bi imel moj otrok tri starše. Vem, prava srečnica sem, tega se zavedam. Ko se Nina zbudi – in zbuja se zelo zgodaj zjutraj –, pride ali k nama s Thomasom v spalnico ali pa gre v spodnje nadstropje hiše k moji mami. To je super, sploh če še spiva, saj ima tedaj družbo svoje babice.« In če je bilo tako z enim otrokom, bo podobno, čeprav živahneje, še z drugim.Otrok številka dve morda (še) ni bil načrtovan, kar pa nikakor ne zmanjša sreče novopečenih staršev. Sploh ker so zdaj popolna četverica – mamica, očka, hčerka in novorojeni sinček. Srečo ob prihodu sinka, čigar imena še nista izdala, sta radostna zaljubljenca razgalila na spletnih družbenih profilih dobrodelnih organizacij INARA in War Child, ki otrokom na konfliktnih območjih zagotavljata psihosocialno podporo, spodbujata izobraževanje in ponujata zaščito pred posledicami vojne. »Od rojstva najine hčerke pred tremi leti sta predanost in pomoč nedolžnim otrokom, ki jih prizadenejo vojne, postali gonilna sila najinega življenja. Zdaj, s prihodom sina, pa je delo pri teh organizacijah postalo naša zvezda stalnica.«