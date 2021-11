Igralka doživela pravljično snubitev

Ko veš, pač veš. Tako je že pred dvema letoma zasanjano dejala sveže zaljubljena Kristen Stewart, ki ji je scenaristka Dylan Meyer v hipu spodnesla tla pod nogami, da je zvezdnica po zgolj treh skupnih mesecih že začela razmišljati o poroki.

Kristen Stewart in Robert Pattinson sta veljala za sinonim prave, filmske ljubezni. FOTO: Press Release

»Želim biti vsaj nekoliko razumska, a dobre, lepe stvari se dogodijo hitro. In sama sem precej impulzivna.« A je poročne vzgibe potlačila in se raje prepustila uživanju v novi ljubezni. Toda imela je prav. Njuna ljubezen je ljubezen na dolge proge, nekoliko potrpljenja pa se ji je obrestovalo, saj je zdaj dočakala svojo popolno snubitev.

»Poročili se bova. Zares bova to naredili!« je dejala in še izdala, da je Dylan pri snubitvi upoštevala vse njene skrite želje in tihe, prikrite namige. »To je nato tudi v resnici izpeljala. Bilo je resnično lepo.«

Izpoved v baru

Kristenino ljubezensko življenje je bilo razgibano, zasoljeno s škandali, zato je nemalokrat pristala na naslovnicah tabloidov. Najodmevneje pred devetimi leti, ko je s skrivno afero s poročenim režiserjem Rupertom Sandersom zakockala triletno razmerje s soigralcem Robertom Pattinsonom, s katerim sta veljala za sinonim sanjske, pravljične ljubezni. Igralko so začeli obmetavati s kopico nič kaj laskavih besed, zato se je naučila zasebnost skrivati.

Od skoraj prvega dne je vedela, da jima je namenjena večnost.

O romanci z Dylan, ki se je rodila pred tremi leti, je zato le redko spregovorila. V svojih izjavah pa je vendar razkrila, da si kljub začetnim mislim o snubitvi morda vendar želi biti tista, ki bi bila zasnubljena. »Pri dveh dekletih ne veš, katero bo zapolnilo katero stereotipno vlogo določenega spola. In midve praviloma tega ne počneva, čeprav sem si vendar tiho zaželela, da bi bila jaz tista, ki se jo zasnubi.«

Dylan in Kristen se sicer poznata že dolgo, skoraj desetletje, ko sta se spoznali pri nekem filmu. A šele ko sta se jima poti vnovič križali šest let pozneje, bilo je leta 2018, ju je zadelo kot strela z jasnega. »Kako je mogoče, da te do zdaj nisem poznala, da nisem vedela, sem se tedaj vprašala. Vse življenje je namreč živela v Los Angelesu, praktično sva sobivali!« A morda takrat še ni napočil njun čas.

Pritisk po razkritju Ljubimkala je z Michaelom Angaranom, Pattinsonom, Sandersom, za tem pa ljubezen začela iskati v objemih deklet. A čeprav se je sprva opredelila kot biseksualno usmerjena, je med razmerjem z Alicio Cargile čutila velik zunanji pritisk, da mora priznati lezbično usmerjenost. »Stara sem bila komaj 21 let! Morda je bila katera izmed žensk, s katerimi sem se videvala, prizadeta, češ da ne želim priznati homoseksualne usmerjenosti in da me je tega sram. A v resnici je šlo le za to, da se nisem želela tako razkrivati javnosti. Ni šlo za sram.«

»Ko sem ji prvič dejala, da jo ljubim, sva sedeli v nekem baru. Poznali sva se že leta, a videvati sva se začeli komaj dva tedna prej. A sem od prvega dne vedela, da je ona prava.«