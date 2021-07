Igralka do zadnjega skrivala, da bo spet mamica

Pandemsko darilo

Čare materinstva je najprej odkrivala z Romainom Dauriacom, drugim možem. FOTO: Dominique Charriau/Getty Images

Pred Colinom je bila Scarlett že dvakrat poročena, najprej s stanovskim kolegom Ryanom Reynoldsom, nato pa z Romainom.

Poroka doma

V Črni vdovi ne igra le glavne vloge, je tudi izvršna producentka.

V teh dneh prihaja na velika platna stripovska uspešnica Črna vdova, v kateri se je v kot druga koža tesen kostim ene najslavnejših superjunakinj iz Marvelovega vesolja stisnila zapeljiva. A čeprav je seksi akcijski film eden izmed tistih, s katerimi kinoverige upajo, da se bodo po pandemskem mrtvilu spet počasi postavile na noge, je na prenekaterem promocijskem dogodku pred premiero v tem tednu zevala pomembna in precej pomenska praznina. O hollywoodski zvezdnici namreč ni bilo ne duha ne sluha, ko pa se je v iztekanju preteklega meseca pojavila v televizijskem šovuin govorila (tudi) o svojem najnovejšem projektu, je to storila prek videoklica. Še več, na velikem zaslonu jo je bilo mogoče videti le od ramen navzgor, kar je nemudoma sprožilo opletanje radovednih jezikov. Zagnali so govorice, da je filmska krasotica morda v blaženem stanju. In očitno niso govoričili v prazno. »Scarlett je noseča, a je svoje stanje zelo dobro skrivala. Držala se je zase in v tem posebnem času uživala,« je njeno veliko skrivnost izdal vir.Marsikoga je zvezdničina odsotnost na promocijskih dogodkih presenetila, prav tako, da je bila že čudaško skopa z intervjuji. »To ni presenetilo le zato, ker ima naslovno vlogo v visokoproračunskem filmu, pač pa tudi, ker je bila v projekt vpeta tudi kot izvršna producentka.« Še toliko bolj je zbodlo v oči, ko je ni bilo na dogodku v New Hamptonsu, kjer svetlolaso lepotico sicer med poletjem pogosto videvajo. »Velik del poletja običajno preživi tukaj, ljudje jo videvajo z možem, v kavarni ali med sprehodom s psi. A letos se je držala sama zase, kot bi se načrtno ogibala ljudem.« Zdaj je naposled jasno, zakaj se je šla samotarko. »Noseča je, že precej daleč je. Njen rok je že zelo blizu,« je dejal vir in še, da naj bi bila Scarlett in njen možnad tem pandemskim darilom vzhičena. A čeprav naj bi bila zakonca, ki še nista poročena eno leto, presrečna, Colina verjetno preveva še več čustev, saj bo zanj to prvič, da bo postal očka. Scarlett je čare materinstva spoznavala že pred šestimi leti, ko se ji je v zakonu s francoskim novinarjem, ki ga je bilo konec 2017. po treh letih, rodilaZgodba mladoporočencev, ki bosta kmalu zibala, sega v leto 2017, v tisto leto, ko je dokončno razpadel zvezdničin drugi zakon s postavnim Francozom. Prvič se je začelo šepetati, da se ji je srce ogrelo za Colina, že celo tisto pomlad, ko je bila uradno še zvezana z Romainom, a resnici na ljubo naj bi bil njun zakon mrtev že mesece prej, na tihem naj bi se razšla že leta 2016. Decembra 2017, le dobra dva meseca po tem, ko je na ločitvene papirje dala še svoj zadnji podpis, se je z novim srčnim izvoljencem že pojavila v javnosti. Jasen znak, da njuno ljubimkanje ni le bežna afera in da si Johanssonova z njim ne celi ranjenega srca. Nadvse resne namene je imel tudi Colin, saj je blondinki uspelo razbliniti njegove strahove pred poroko in zakonskim življenjem, česar se je prej otepal na vse pretege. Predlanskega maja, ko uradno nista bila skupaj niti dve leti, jo je zasnubil z bleščečim 11-karatnim diamantom v vrednosti blizu 400.000 evrov. Žal jima je poročne načrte, saj sta si želela čim hitreje obljubiti večnost, nekoliko prekrižala pandemija. Ljubezen sta hotela slaviti z družino in prijatelji, a ne za ceno tveganja, ki ga je prinašala zdravstvena situacija, zato sta sklenila počakati. Vsaj sprva, nato pa sta ugotovila, da je najpomembnejša njuna ljubezen, slavita jo lahko tudi pozneje, in sta si oktobra lani izmenjala poročne zaobljube kar na igralkinem domu v krogu le najožjih družinskih članov. Po poroki pa sta očitno sklenila narediti še naslednji korak v življenju ljubezenskega razmerja in ga okronati z dojenčkom, ki bo menda zdaj zdaj privekal na svet.