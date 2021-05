Igralec zaradi zapravljive bivše sprejme vsako vlogo

Z Martinom Scorsesejem ga povezuje dolgoletno poklicno sodelovanje. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Novembra 2018 sta šla narazen in se od tedaj pričkata zaradi denarja. FOTO: Andreas Rentz/Getty Images

10

filmov sta skupaj posnela De Niro in Scorsese.

Z ženo Grace Hightower sta že dve leti v ločitvenem postopku.

Poleti bo zakorakal že v 79. leto, pa vendar sene ustavi niti za hip. Niza film za filmom, kot bi s seboj nosil pol manj križev, ne izbira pa zgolj tistih projektov, h katerim ga vleče njegova umetniška duša, pač pa se loteva tudi filmov, ki jih kritiki nato neizprosno raztrgajo. A za to njegovo marljivostjo, že na meji z deloholičnostjo, ne tiči strah pred brezdeljem, poganja ga le misel na zaslužek.Ne zaradi njega samega, pač pa da bo lahko zadostil zahtevam odtujene žene, s katero sta minuli dve leti v ločitvenem postopku. »Star je 77 let. In čeprav ljubi svojo umetnost, ne bi smel biti prisiljen v tako neusmiljeni delovni tempo. Kdaj bo tega konec? Kdaj bo lahko zavrnil kakšno vlogo, če bo tako želel? Kdaj mu ne bo več treba delati šest dni v tednu in 12 ur vsak dan?« je sodišču razlagala zvezdnikova ločitvena odvetnicain dodala, da je lahko tega konec v trenutku, ko bo zbolel. A glede slednjega se je nekoliko zmotila. Kajti čeprav je igralec po zdravnikovih navodilih zdaj vsaj za nekaj tednov bolj ali manj prikovan na posteljo ali stol, to ne bo ustavilo produkcije filma Killers of the Flower Moon, pri katerem se je oskarjevec poškodoval.Hollywoodski težkokategornik, ki je na sceni že debelega pol stoletja, naj bi imel dobrih 410 milijonov evrov. Ob tolikšnem premoženju torej nikakor ne bi mogli trditi, da mora zategovati pas ali poprijemati za dodatno delo. Pa vendar njegovi odvetniki zatrjujejo, da se je v minulih letih znašel v finančnih škripcih, zabredel naj bi celo tako globoko, da si je moral od poslovnih partnerjev izposoditi nekaj denarja, da je, ker pač ni imel gotovine, vlagateljem lahko plačal slabega pol milijona. In če to še ni dovolj, se že dve leti in pol, odkar sta Robert in Grace naznanila konec 20-letnega zakona, z bivšo prička zaradi denarja.Po predporočni pogodbi ji bo moral izplačevati 800 tisočakov na leto, pod pogojem, da bo v enem letu zaslužil najmanj 12 milijonov evrov. A ta za zdaj še ni začela veljati, do tedaj pa se bosta očitno srdito prepirala. Na eni strani igralčevi odvetniki trdijo, da je Grace čezmerno razsipna, sploh diamantni nakit naj bi kupovala kot po tekočem traku, Robertu pa izstavljala račune.Na drugi strani pa njeni zagovorniki s prstom kažejo na zvezdnika, da je on tisti, ki živi prek svojih zmožnosti. Na pozne zajtrke naj bi letel s helikopterjem ter v zasebnem letalu vsepovprek po državi na zasebna druženja. Kje je resnica, ne vemo, a dejstvo je, da ima polne roke dela. Njegovo ime se sveti ob za zdaj še neimenovanem projektu režiserja, v katerem bo igral zin. V predprodukciji je njegov film Armageddon Time zin, v postprodukciji pa (med drugimi) režijski prvenec, triler Wash Me in the River.Ob teh pa še Scorsesejev vestern Killers of the Flower Moon, trenutno sredi snemanja. Slednji je nastal po istoimenski knjigi ameriškega novinarja, osredotoča pa se na poboj več premožnih Indijancev plemena Osage v Oklahomi, kjer so v 20. letih prejšnjega stoletja odkrili nafto. Ko se je število smrtnih žrtev večalo, je primer prevzel novoustanovljeni zvezni preiskovalni urad FBI in razvozlal veliko zaroto ter enega od najhujših zločinov v ameriški zgodovini.Pri tej zgodbi jeScorsese ponovno združil moči z De Nirom, ki se je prelevil v vplivnega in bogatega rančarja Williama Hala. Ali bolje, sedel je na njegov stol. »Moj lik je, hvala bogu, precej sedeč. Praktično se ne premikam, zato bom zmogel,« je ob poškodbi dejal igralec, ki bo zavoljo filma stisnil zobe in prenesel bolečino, da se bo snemanje le nadaljevalo. Pred dnevi se je namreč nerodno spotaknil in padel, »pri tem pa sem si nekako strgal mišico na nogi. Bolečina je bila neznosna. A takšne nezgode se dogajajo, sploh ko si že v letih. Pripravljen moram biti na nepričakovano.«Po poškodbi si je brž poiskal zdravniško pomoč, ve, da ga čaka operacija, a trenutno se mu zdi, da je stanje obvladljivo. Sploh ker naj bi začel spet snemati šele čez tri tedne. »Moram le prestati poseg, nato pa počivati in dati nogi čas, da se pozdravi.«