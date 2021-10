Igralec premagal raka

Ameriški igralec Stanley Tucci je spregovoril o bitki z rakom, potem ko so mu pred tremi leti na korenu jezika odkrili velik tumor. Šestdesetletnik, čigar prva žena Kate Spath-Tucci je pred več kot desetimi leti umrla zaradi raka dojke, je o svojem boju z boleznijo prvič spregovoril v nedavnem intervjuju za revijo Vera.



Rakasta tvorba je bila prevelika za operacijo, je povedal Tucci, zato se je moral prebiti skozi kemoterapijo in obsevanje. »Pred tem se si obljubil, da nikoli ne bom šel skozi kaj podobnega, potem ko sem videl, kaj je med večletnim bojem z rakom doživljala moja prva žena,« je priznal. Tuccija je najbolj skrbelo, kako bo diagnoza vplivala na njegovih pet otrok; tri ima iz prvega zakona, dva pa iz sedanjega s Felicity Blunt, sestro njegove soigralke iz Hudičevke v Pradi Emily Blunt. »Otroci so bili fantastični, a tudi zanje je bilo težko,« je povedal. »Pol leta sem se hranil prek cevke. Komaj sem se privlekel na maturo dvojčkov.« A kakor pravi Tucci, je bilo zdravljenje uspešno in se rak verjetno ne bo vrnil.

Odkriti intervju

V intervjuju za CBS-ovo televizijsko oddajo Sunday Morning je čudovito govoril o pokojni ženi, ki je umrla leta 2009 v starosti 47 let: »Tudi po enajstih letih je še vedno težko. Nikoli ne nehaš žalovati. In vedno bo težko. A ne smeš se prepustiti žalosti. Ona nikoli ne bi želela, da bi utonili v bolečini. Preprosto ni bila takšna.« V pogovoru za Vero se je dotaknil svoje diagnoze in tega, kako je vplivala na njegov pogled na življenje. »Zaradi raka se bojiš bolj in manj hkrati. Počutim se veliko starejšega kot pred boleznijo. A še vedno si želim živeti in početi stvari.«



In veteranski igralec je zadnje čase res zaposlen. V zadnjih letih je nastopil v treh filmih, med njimi tudi v dobro sprejeti gejevski romantični drami Supernova, v kateri v družbi britanskega soigralca Colina Firtha igra človeka, ki se bori z zgodnjo demenco. Tucci se poleg igralske kariere posveča tudi kulinariki, saj ima na televizijski mreži CNN lastno kuharsko-turistično dokumentarno serijo z naslovom Stanley Tucci: Iskanje Italije. Nedavno je dobila zeleno luč za drugo sezono, kar ni nenavadno, saj je igralcu prinesla več nominacij za emmyja.