Igralec, obtožen spolnih zlorab mladoletnic, poročen s 40 let mlajšo

Stephena Collinsa smo spoznali v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v izredno priljubljeni seriji Sedma nebesa. Redko kateri mladostnik si takrat ni želel, da ne bi bil Eric Camden, lik, ki ga je v seriji upodabljal Collins, njegov oče. A v zasebnem življenju je bil igralec vse prej kot priljudni in prijetni družinski človek.

Leta po tem, ko so po 11 uspešnih sezonah kamere ugasnile, so namreč začele na plan prihajati grozljive obtožbe na račun Collinsa, ki da je med leti 1973 in 1994 spolno zlorabil ogromno mladoletnic. Škandal je igralca prisilil,da se je umaknil iz javnega življenja, preselil se je v malo mesto v ameriški zvezni državi Iowa in se leta 2019 poročil.

Njegov tretji zakon

To sicer ne bi bilo nič posebnega, je pa zaradi njegove preteklosti mnoge razburilo dejstvo, da je njegova žena kar 40 let mlajša od Stephena Collinsa. Kljub temu sta z Nagel menda zaljubljena, 77-letni igralec pa je tokrat menda tudi veliko bolj zgleden mož, kot je bil v prvih dveh. Omenjene zlorabe so se namreč dogajale, ko je bil poročen, med leti 1970 in 1978 z Marjorie Weinmann, nato pa med leti 1985 in 2015 s Faye Grant.

Svoj tretji zakon je Collins vsa ta leta precej uspešno skrival pred javnostjo, zdaj pa bodo zasebno življenje osramočenega igralca podrobno secirali ustvarjalci dokumentarnega filma z naslovom Hollywood Demons (Hollywoodski demoni), ki so o igralčevi preteklosti in sedanjosti govorili z njegovimi prijatelji in znanci.