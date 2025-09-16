  • Delo d.o.o.
Igralec, ki ga dobro poznate, naj bi prisluškoval bivši ženi in jo nezakonito snemal

Obtožnica je potrjena.
Nekdanja zakonca Jelena Perčin, Momčilo Otašević. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell Pixsell
Nekdanja zakonca Jelena Perčin, Momčilo Otašević. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell Pixsell
N. B.
 16. 9. 2025 | 19:52
 16. 9. 2025 | 20:19
A+A-

Sodišče v Zagrebu je potrdilo obtožnico proti priljubljenemu igralcu Momčilu Otaševiću, ki ga slovenski gledalci lahko spremljajo v Dobrem in slabem, in sicer zaradi kaznivega dejanja neupravičenega zvočnega snemanja in prisluškovanja nekdanji soprogi, igralki Jeleni Perčin, poroča Index.

Sodišče je na seji obtožnega senata razveljavilo prejšnji kazenski nalog, s katerim je bil Otašević spoznan za krivega brez obravnave, ter postopek razdelilo na dve ločeni zadevi. Za prvo kaznivo dejanje, opisano v 1. točki obtožnice, je bil postopek ustavljen, saj je oškodovanka – Jelena Perčin – umaknila svoj predlog za pregon.

Mediji so že prej poročali, da naj bi Momčilo v stanovanju, kjer je živela Jelena, nad omarico z merilniki za plin in elektriko namestil majhno črno napravo, skrito za dvema letvicama. Policija je pozneje odkrila kar 10.000 posnetkov, ki so nastali s pomočjo te naprave.

Dokazi in razprava na sodišču

Sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da obstajajo dokazi, ki utemeljujejo sum, da je Otašević storil kaznivo dejanje iz druge točke obtožnice. Med dokazi so zapisniki o hišni preiskavi, potrditve o zasegu predmetov, posnetki zaslišanja obtoženca in izpovedi prič.

A, pozor. Potrditev obtožnice še ne pomeni, da je igralec spoznan za krivega – pomeni le, da primer prehaja na glavno obravnavo, ki bo javna. Tam bo tožilstvo predstavilo obtožbe, obramba bo lahko izpodbijala navedbe in predlagala svoje dokaze, nato pa bo sodišče izdalo sodbo – obsodilno ali oprostilno.

Jelena in Momčilo sta se spoznala med snemanjem serije in se poročila leta 2018. V zakonu sta dobila sina Jakšo in hčerko Mašo. Po štirih letih zakona sta se razšla, razvezo pa je Jelena potrdila v začetku leta 2023. Takrat je dejala, da je razhod vedno težak, še posebej, ko so vpleteni otroci.

sodiščeobtožnicatajno prisluškovanjeMomčilo Otašević
