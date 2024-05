Igralec iz Policijske akademije je do očeta vsak teden premagal 500 km

Hoj po rezilu noža. S temi besedami je Steve Guttenberg, ki se je v filmsko zgodovino zapisal kot Carey Mahoney iz Policijske akademije, opisal Hollywood. Čeprav je šovbiznis zabavna in vznemirljiva igra, je lahko tudi nevarna. Zvezdniku se je nevarnim skušnjavam filmske meke uspelo upreti v prvi vrsti zaradi podpore in ljubezni družine, predvsem očeta Stanleyja. Ta ga je naučil, da nihče ni nič posebnega, nihče ni vreden več od drugih, pa če gre za direktorja multinacionalke ali največjo filmsko zvezdo. Vsi smo ljudje z omejeno količino časa. Zato se moramo po najboljših močeh truditi, da to izkoristimo in ravnamo prav, ga je naučil oče, ki je bil zvezdnikov največji vzornik. Zato Guttenberg ni omahoval, ko je oče leta 2018 zbolel na ledvicah: pustil je vse, da mu je lahko pomagal.

Ko je Stanley zbolel, je moral ta vsak teden hoditi na dializo. A skozi to zdravljenje ne sme iti sam, ne brez podpore družine, je bil odločen njegov ljubeči sin, ki se je zato vsak teden iz Los Angelesa vozil v Phoenix – med mestoma je več kot 500 kilometrov zračne linije –, da je očeta spremljal v bolnišnico. »To sploh ni bilo vprašanje! Očeta sem ljubil, bil je moj idol. On je bil tisti, ki me je naučil briti in voziti, se pogovarjati z dekleti, si zavezati čevlje. Naučil me je biti spoštljiv, prijazen in pozoren. Bil je moj največji učitelj.«

Ljubezen se ni končala le pri spremljanju v bolnišnico. Leta 2020, ko je njegov oče že dve leti živel z boleznijo odpovedovanja ledvic, se je zvezdnik, da bi oče lahko ostal doma in prejemal vso potrebno nego, celo učil dela tehnika dialize. »Ni bilo lahko. Vstavljanje igle sem ponoči vadil na zelo tanki gumijasti cevki. Moral sem biti prepričan, da igla ni pokukala ven na drugi strani.« A vadil ni le na cevki, temveč pod budnim očesom medicinskega tehnika tudi na očetu. Tedaj si je pri vstavljanju igle vzel ogromno časa, odločen, da bo vse naredil, kot je treba. A s svojo počasnostjo, priznava, je očeta delal precej živčnega.

O odnosu z očetom je napisal knjigo spominov. FOTO: Osebni Arhiv

Stanley je poskrbel, da sinu slava ni stopila v glavo. FOTO: Osebni Arhiv

Po enem letu nege na domu je igralčev oče v 90. letu izgubil boj. Guttenberg je hvaležen za čas, ki ga je prebil z očetom. »Če imaš možnost skrbeti za ljubljeno osebo v njenih težkih trenutkih – stori to. Naj zjutraj, ko se zbudi, vidi vas in ne neznane osebe,« polaga na srce.