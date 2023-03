Igralcu žena zaplenila avtomobilske ključe

Zaradi skoraj pol mlajše žene nikakor ne čuti svojih let. Zaradi ljubezni 51-letne Arlene Silver – v kombinaciji z očitno izjemnimi geni – se legendarni igralec Dick Van Dyke še vedno počuti mladega in poskočnega, še zdaleč ne starega 97 let. Vseeno pa njegovi refleksi niso kot pred desetletji ali pa je zgolj njegova presoja slaba, skoraj kot bi bil tudi v resnici nekoliko neprevidni mladenič. Tako govori njegova nedavna avtomobilska nesreča, iz katere jo je sicer odnesel z zgolj manjšimi poškodbami, a je pozneje zadala močan udarec njegovi neodvisnosti. V strahu, da naslednjič morda ne bo imel tolikšne sreče, mu je žena namreč zaplenila avtomobilske ključe in ga tako oropala delčka neodvisnosti.

Pred skoraj desetimi leti je bil vpleten v precej hujšo avtomobilsko nesrečo, ki bi se lahko končala usodno. Dickov avto se je namreč sam vžgal, iz goreče pločevine pa ga je v zadnjem trenutku rešil dobri samaritan, ki se je znašel v bližini.

Bilo je sredi tega meseca, ceste so bile zaradi nedavnega dežja v Malibuju nekoliko spolzke, ko se je vitalni igralec podal na pot. V nekem trenutku je avto zaneslo, Dick je nad vozilom izgubil nadzor in trčil v betonski blok ob cesti. Ne sicer z dovolj veliko močjo, da bi se sprožile zračne blazine, a dovolj močno, da mu je udarec ob volan prebil ustnico. »Precej v redu sem, le nekoliko razbolen sem,« je po nesreči dejal igralec, ki mu ni bilo treba niti v bolnišnico. Dovolj je bil namreč že pregled reševalcev na kraju nesreče, ki so mu oskrbeli krvaveči nos in ustnico ter ga opozorili, da mora paziti na znake, ki bi kazali, da je morda utrpel blažji pretres možganov. »Dobil sem le dva majhna šiva pri spodnji ustnici. In morda sem zaradi udarca zdaj malce bolj butast,« se je pošalil večni zabavljač. A če je sam vzel nesrečo z levo roko, pa situacije tako lahkotno nikakor ni videla njegova zaskrbljena žena.

Nesreče je bila kriva igralčeva razmeram na cesti neprilagojena vožnja. Tako je sklenila policija. To oceno pa je več kot resno vzela Arlene, ki je sklenila, da Dick ne sme več za volan. »Na cesti ni več varen. Ne sebi ne drugim. Če mu ključev ne vzame zdaj, bo lahko nato prepozno,« je povedal vir. »Ne želi skušati sreče. Moža ljubi in noče, da bi končal v zveriženi pločevini na cesti.« Odvzema ključev pa zvezdnik menda ni prenesel najbolje. Kajti čeprav naj bi se zavedal, da ni več rosno mlad, je odločen, da ostane neodvisen. In to, da se sam in kadar želi, lahko zapelje, kamor želi, je nedvomno velik del tega občutja.