Ian McKellen komaj čaka, da spet koga objame

Čutil evforijo

Na filmskem platnu je skoraj neuničljiv.

Vsi, ki so pri mojih letih še živi, se za to lahko zahvalimo prejšnjim cepljenjem. In tudi tokrat bi se morala vsaj starejša generacija na poziv k cepljenju odzvati v 100 odstotkih.

Med snemanjem v Rusiji je rusko cepivo prejel ameriški režiser Oliver Stone. FOTO: Mark Blinch/Reuters

Ni ustrezal kriterijem

Napočil je trenutek, na katerega smo nekaj mučnih mesecev težko čakali. Z decembrom je Velika Britanija postala ne le prva država na svetu, ki je odobrila cepivo dvojca Pfizer in Biontech proti covidu-19, temveč je tudi že začela množično cepljenje, pri čemer imajo prednost najranljivejši segmenti družbe, to so starejši od 80 let in zdravstveno ter negovalno osebje, ki se že ves čas pandemije v prvih bojnih vrstah izpostavlja nevarnosti okužbe. Med temi, ki so že prejeli prvega od dveh odmerkov, pa so nekatera zveneča imena iz sveta zabavne industrije, tudi oskarjevski nominiranec sirNa velikem platnu je bil angleški filmski in gledališki igralec skoraj neuničljiv. V franšizi Možje X se je prelevil v neizprosnega Magneta, enega najmogočnejših mutantov na svetu, ki obvladuje magnetna polja in kovine, v trilogiji Gospodar prstanov se je kot mag Gandalf boril proti vojskam zla in niti običajne zemeljske tegobe mu na platnu niso prišle do živega. Nasprotno je zvezdnik v resničnosti vse bolj čutil težo let. V minulem desetletju sta ga začela izdajati vid in sluh, več let se je boril z rakom na prostati. Kratko rečeno, eden najodličnejši igralcev na Otoku je bil vsekakor med tistimi, za katere bi bila okužba s koronavirusom nadvse tvegana. Zato ni prav nič omahoval, ko je dobil vabilo na cepljenje. »To je nadvse poseben dan. Čutim popolno evforijo,« je dejal 81-letnik, ki že komaj čaka na drugi odmerek, da bo naposled lahko koga po medvedje objel. Začel bo kar pri zdravstvenih delavcih, katerim hvaležnosti ne more izraziti z besedami. »Naslednjič, ko pridem na cepljenje, no, šest dni po tem, ko dobim še drugi odmerek, bom vse po vrsti močno objel. Saj to bo tedaj dovoljeno, mar ne?«Cepljenje je bilo neboleče, še dodaten plus pa, da se je srečal z nekaterimi zdravstvenimi delavci in se jim je lahko osebno zahvalil. Hkrati je zgodovinski trenutek, tako zase kot za svet, izrabil, da je pozval še druge, naj nikar ne omahujejo, ko pridejo na vrsto in dobijo priložnost, da se zaščitijo pred virusom, ki nas je spravil na kolena. »Vsi, ki so pri mojih letih še živi, se za to lahko zahvalimo prejšnjim cepljenjem. In tudi tokrat bi se morala vsaj starejša generacija na poziv odzvati v 100 odstotkih. Ne le zaradi sebe, tudi zaradi ljudi, ki so jim blizu. S tem naredimo tudi nekaj za družbo. Mislim, da sem pravi srečko, da sem že prišel na vrsto, brez omahovanja pa predlagam tudi drugim, naj storijo enako.« Cepivo so prejeli tudi že, sodnica priljubljenega televizijskega kuharskega šova Bake Off, igralec in voditelj, pevecin producent, ki je zastopal tudiinCepil se je tudi ameriški filmar, a z rusko različico cepiva, s sputnikom V. »Pred nekaj dnevi sem se cepil. Ne vem, ali bo delovalo, a močno upam, da bo. O cepivu sem slišal le dobre stvari, zato ne vem, čemu so ga na zahodu preprosto prezrli,« je povedal večkratni oskarjevec, ki se v teh dneh zaradi dokumentarca o podnebnih spremembah mudi v Rusiji. Vprašanje je le, kako se je prigrebel do odmerka, saj so tam dali prednost zdravstvenemu in šolskemu kadru med 18. in 60. letom, tem kriterijem pa 74-letni režiser pač ne ustreza.