Hudo je, Jack Nicholson se poslavlja

Zadnji film je posnel pred 11 leti.

je hudo. Oskarjevca že več kot leto dni niso videli zapustiti svojega doma. Zadnji film pa je posnel pred 11 leti. Trpel naj bi za demenco, kot poročajo njegovi prijatelji, pa za zvezdnika skrbita otroka, sinin hči. Štiriinosemdesetletnik se je umaknil iz soja filmskih in medijskih luči, ko je videl, da ne zmore več, da mu moči prehitro pešajo. »Več let sva prijatelja, a hiše sploh ne zapusti,« je zaskrbljeno povedal njegov dolgoletni družabnik.Eden večjih igralcev v zgodovini filma ima sicer pet otrok, najtesneje pa je povezan prav z Rayem in Lorraine, ki sta ga vzela pod svoje okrilje. Čeprav je fizično še pri močeh, pa je njegovo mentalno zdravje na psu. »Resnično je težko gledati tako nadarjenega igralca, kot je Jack, da se poslavlja na takšen način,« je še povedal zvezdnikov dolgoletni družabnik.Nicholsona so paparaci zadnjič ujeli v objektiv na tekmi Los Angeles Lakersov proti New York Knicksom pred letom dni. Že 2018. pa se je šušljalo, da zapušča igralske vrste zaradi slabšega spomina, saj se večkrat ni mogel spomniti naučenega teksta.