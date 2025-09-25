Hudo bolna princesa je odpovedala vse dolžnosti

Norveška princesa 52-letna Mette-Marit, žena norveškega prestolonaslednika princa Haakona, je hudo bolna in je za najmanj mesec dni odpovedala vse svoje dolžnosti.

Oktobra 2018 je norveška palača sporočila, da princesa trpi za redko obliko kronične pljučne fibroze, bolezni, ki povzroča poškodbe pljuč in oteženo dihanje.

Bolezen je nekaj časa mirovala, a je marca letos dvor objavil, da se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo. Zaradi zdravljenja se princesa v celoti umika iz javnosti, poročajo tuji mediji.

»Ta bolezen prinaša veliko težkih in bolečih trenutkov, a hkrati v sebi skriva tudi nekaj lepega; ponovno najdeš sebe. Dobiš priložnost, da živiš počasneje in odkriješ, katere stvari ti dajejo energijo in katere ti jo jemljejo.

Tistim, ki tako kot jaz živijo z nečim nevidnim, je lahko zelo težko. Ko drugi tega ne vidijo, je razumevanje veliko težje. Naučila sem se spoštovati ljudi v podobni situaciji in poiskati pozitivno plat ter ugotoviti, kaj zmorem znotraj svojih omejitev,« je že prej povedala Mette-Marit.

Princesa in princ Haakon sta se na festivalu spoznala konec devetdesetih let.

Iz prejšnje zveze z Mortenom Borgom ima ona sina Mariusa, z možem, princem Haakonom ima dva otroka: hčer Ingrid Aleksandro in sina Sverreja Magnusa.

Marius je prišel z njo na dvor, lani je bil aretiran zaradi obtožb za posilstvo, letos pa je bil proti njemu vložena uradna obtožnica.

Obtožen je v skupno 32 točkah, med drugim za štiri posilstva nad štirimi različnimi žrtvami.

Če ga bo doletela obsodba, mu grozi do deset let zapora. Napadel naj bi tudi svojo nekdanjo partnerico, sam pa je izjavil, da je do napada prišlo po prepiru, ko je bil pod vplivom kokaina in alkohola, piše MailOnline.