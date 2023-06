Hudo bolan Bruce Willis z vnukinjo: Prizor, ki v oči prikliče solze

Bruce Willis je ponosen dedek male Louette in za očetovski dan, ki ga v Združenih državah Amerike praznujejo vsako tretjo soboto junija, je s svojo vnukinjo poziral za javnost.

Posnetek je na instagramu objavila dekličina mama Rumer Willis in ob njem zapisala: "Očetje, stari in novi." V nizu fotografij je namreč tudi mamica z očetom Bruceom in oče deklice Derek Richard Thomas.

"Videti očeta, kako pestuje mojo hčer, je nekaj, kar bom cenila do konca življenja. Njegova ljubezen do nje je tako čista in lepa." Več o tem TUKAJ - na Ona.je.