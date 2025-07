Hude obtožbe Lauren proti glasbenemu zvezdniku: povedala je, kaj naj bi počel z njo

Lauren Pisciotta, nekdanja osebna asistentka Kanyeja Westa, je v nedavno vloženi drugi spremenjeni tožbi obtožila slavnega raperja spolnega nadlegovanja in napada. Obtožbe vključujejo domnevno oralno posilstvo, ki naj bi se zgodilo med poslovnim potovanjem v San Franciscu. Pisciotta trdi, da je West večkrat poskušal poljubiti njene ustnice, kljub njenim večkratnim zavrnitvam.

V tožbi je med drugim navedeno, da je po sodelovanju pri pisanju pesmi za album »Donda« West povabil Pisciotto v svojo hotelsko sobo, da bi razpravljala o albumu. Ko je prišla, naj bi jo West povabil, naj se uleže poleg njega na posteljo. Pogovor je hitro postal neprimeren, saj je West med drugim začel opisovati spolne podrobnosti o neimenovanem modelu. Pisciotta trdi, da je West poskušal poljubiti njene ustnice in ji postavljal vprašanja o njenem spolovilu, kljub njenim opozorilom, da je njegovo vedenje neprimerno.

Dogodek v hotelski sobi

Pisciotta nadalje navaja, da je West med istim bivanjem v San Franciscu prišel v njeno hotelsko sobo in zahteval uporabo njene prhe. Ko je stopil iz kopalnice, naj bi bil oblečen le v brisačo, ki jo je nato spustil, izpostavil svoj penis in jo prisilil, da je sedla na posteljo, kjer naj bi jo zadržal in večkrat vtaknil svoj penis v njena usta, medtem ko ga je obupano prosila, naj preneha.

Po domnevnem posilstvu ji je West po njenih besedah ponudil opravičilo. Kljub temu naj bi se njegovo neprimerno vedenje nadaljevalo, vključno z zahtevami po eksplicitnih fotografijah.

West je pred časom obtožbe zanikal. Njegov odvetnik je trditve prvotne tožbe označil za »neutemeljene« in napovedal nasprotno tožbo.