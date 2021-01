Huda obtožba: Melania ima kri na svojih rokah (VIDEO)

Najskromnejša podpora

inodštevata ure, ko bosta zapustila Belo hišo, kamor se bo po prisegi 20. januarja preselil novoizvoljeni predsednik ZDA. Melania je po poročanju nekaterih virov kovčke začela pakirati že kmalu po novembrskih volitvah, čeprav je njen mož še dolgo vztrajal, da mu je bila zmaga na njih ukradena. V zadnjih tednih se prva dama ni veliko pojavljala v javnosti, prek videa se je oglasila prejšnji teden po dramatičnih prizorih, ko so podporniki njenega moža vdrli v Kapitol. Trump je sporočil, da ga na Bidnovi inavguraciji ne bo, zato se je Melania od Američanov kot prva dama poslovila prek video nagovora.Prav zaradi vdora Trumpovih podpornikov, ko je v nemirih umrlo pet ljudi, je po Melanii udarila njena nekdanja dobra prijateljica in sodelavka. »Šlo je za napad na človeška življenja in našo veliko demokracijo. Na žalost imata naš predsednik in prva dama malo, če sploh kaj, spoštovanja do obojega,« je Wolkoffova zapisala o dogajanju na Kapitolu. Dodala je, da ima kri na svojih rokah tudi Melania, za katero pravi, da pozna moževa stališča in ter je njegova velika podpornica. Dodala je še, da zakonca Trump nimata nobenega karakterja ali moralnega kompasa, ter obžalovala, da je kadar koli delala za Slovenko.Sevničanka pa, kot je pokazala anketa televizijske hiše CNN, Belo hišo zapušča z najmanjšo podporo katere koli prve dame v zadnjih desetletjih. Ravno ob slovesu Melania uživa najskromnejšo podporo v zadnjih štirih letih. Le 42 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da ima o njej pozitivno mnenje, 12 odstotkov, da niso prepričani, kar 47 odstotkov pa jih ima o njej negativno mnenje. Njena predhodnicaje imela januarja 2017 ob odhodu iz Bele hiše kar 69-odstotno podporo med Američani,osem let prej pa 67-odstotno. Tudije imela več kot polovično podporo, in sicer 56-odstotno.Številni Američani Melanii zamerijo, da svoje naslednice ni povabila v Belo hišo, tako kot je njo pred štirimi leti povabila Michelle Obama. Res pa je, daBelo hišo in delo prve dame dobro pozna, saj je bila osem let »druga dama«, ko je bil njen mož podpredsednik v času administracije