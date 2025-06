Huda nesreča na snemanju: pištola ji je po nesreči počila naravnost v obraz

Igralka Rebel Wilson je razkrila, da so ji med snemanjem njenega novega filma Bride Hard dobesedno razrezali nos, zato so morali takoj poklicati reševalce in pripeljati plastičnega kirurga.

»Med prizorom pretepa mi je pištola po nesreči počila naravnost v obraz. Bila je čista smola in nos se mi je razrezal, zato sem takoj zapustila snemanje. To je bil pravzaprav moj zadnji snemalni dan. Pomislila sem: ‘Koliko smole še lahko imam?’ Bila sem prestrašena. Takoj so poklicali reševalce in morali so pripeljati plastičnega kirurga, ker bi sicer ostala trajno iznakažena. Na srečo je kirurg prispel, vse zašil in zdaj se pravzaprav nič ne vidi – res, nič se ne vidi,« je povedala igralka.

Nevarni prizori

Wilson ni edina slavna oseba, ki je nedavno spregovorila o nesreči na snemanju. Charlize Theron je razkrila, da se je med snemanjem svoje najnovejše akcijske pustolovščine Apex poškodovala, ko je izvajala nevarne prizore brez zaščitne opreme.

»Naša ekipa je posnela res impresiven film, jaz pa sem nekaj prizorov in akcijskih sekvenc izvedla brez varnostnega pasu, včasih. Ne povejte Netflixu,« je dejala.

»Apex smo končali šele pred tednom dni, tako da imam še vedno avstralski prah pod to manikuro, ta ljubki škorenj pa skriva zlomljen prst na nogi … Lahko bi govorila do jutri o tem, pa ne bom,« je še dodala igralka.

Kljub vsemu je Theron med okrevanjem ohranila dobro voljo. »Iskreno lahko rečem, da je bilo snemanje Apexa eno najneverjetnejših doživetij v mojem življenju,« je zaključila, poroča Slobodna Dalmacija.

