Huda bolezen vzela slavnega igralca, žalostno novico potrdili neutolažljivi prijatelji

V starosti 56 let je umrl srbski scenarist in režiser Srđan Koljević, poroča MMC RTV Slovenija. Samostojno ali kot soscenarist je soustvaril več kot 15 celovečernih igranih filmov, med njimi slovenski film Ivan režiserja Janeza Burgerja. Sodeloval je tudi pri televizijskih serijah Jezero in Dolina rož.

Koljević je bil scenarist in režiser več uspešnih filmov zadnjih desetletij. Po lastnem scenariju je med drugim posnel filma Sivi kamion rdeče barve in Žena z zlomljenim nosom. S prvim je osvojil 11 mednarodnih nagrad in 13 priznanj na domačih festivalih. Bil je tudi soscenarist serij Jezero in Dolina rož, ki sta nastali po knjižni predlogi Tadeja Goloba.