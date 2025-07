Hud udarec za Kate Middleton: Po 15 letih jo zapušča pomembna oseba

Po 15. letih zvestega služenja britanski kraljevi družini se je Natasha Archer, dolgoletna osebna asistentka in stilistka valižanske princese, odločila zaključiti pomembno poglavje v svoji karieri in začeti novo.

Zapušča torej dosedanjo delodajalko ter ustanavlja lastno svetovalno podjetje.

Novico o njenem odhodu iz palače Kensington je prva objavila ameriška revija People, vir blizu kraljevemu paru pa je razkril, da sta ji valižanska princ in princesa zaželela vso srečo na nadaljnji poklicni poti.

Od pomočnice do princesine desne roke

Natasha se je kot osebna asistentka princema Williamu in Harryju kraljevi družini pridružila že leta 2010. Po poroki Williama in Kate je začela neposredno sodelovati s tedaj vojvodinjo Cambriško in sčasoma postala ena najzvestejših oseb v njenem ožjem krogu.

Z leti je postala ključna figura v zasebnem in profesionalnem življenju valižanske princese, junija lani je bila celo povišana v višjo izvršno zasebno asistentko princa in princese, kar je dodatno potrdilo njeno pomembno vlogo na dvoru.

Poleg zadolžene za garderobo, modne kombinacije in urnike je postala tudi čustvena opora družini Wales, še posebej v času, ko se je Kate borila z rakom. V tistem težkem obdobju je bila ena redkih, ki jo je po abdominalni operaciji obiskovala v bolnišnici.

Diskretna, a ključna figura

Kljub pomembni vlogi je Natasha vedno ostajala v ozadju in se nikoli ni izpostavljala javnosti. A bila je prisotna pri mnogih pomembnih trenutkih življenja princese, od rojstva njenih treh otrok in odhodov iz porodnišnice do kraljevih turnej, ki jih je spremljala.

Natasho in Kate povezuje tudi materinska izkušnja: obe sta leta 2018 postali mami sinov: Kate princa Louisa, Natasha pa sina Thea.

Stilski preobrat po želji kraljice

Formalno je vlogo osebne stilistke princese prevzela leta 2014. Po pisanju modnega časopisa Grazia je bila na to mesto imenovana na zahtevo pokojne kraljice Elizabete II., z namenom, da bi princesin slog postal bolj kraljevski.

Za turnejo po Avstraliji istega leta ji je pripravila številne opazne kombinacije, ki so Kate prinesle naziv modne ikone.

Pogosto je izbirala kose britanskih blagovnih znamk in spodbujala princeso, da več eksperimentira z barvami in kroji.

Zasebno življenje blizu kraljevega kroga

Natasha se je leta 2017 poročila s Chrisom Jacksonom, kraljevim fotografom agencije Getty, ki redno spremlja kraljeve dogodke.

Imata dva otroka, njun poročni fotograf pa je bil Matt Porteous, ki je fotografiral številne družinske trenutke Williama in Kate, vključno z uradnim portretom princa Georgea za njegov tretji rojstni dan.

Poleg skrbi za princesin slog naj bi, po pisanju britanskih medijev, Natasha skrbela tudi za osvežitev stila princa Williama.

Odlikovanje in poslovilno poglavje

Za svoje izjemno delo je bila Natasha leta 2018 nagrajena z odlikovanjem viktorijanskega reda, enim najvišjih priznanj, katerega monarh osebno podeli za zvesto služenje.

Njen odhod torej pomeni konec pomembnega obdobja na kraljevem dvoru, a tudi začetek nove poklicne poti za žensko, ki je iz ozadja oblikovala javno podobo bodoče britanske kraljice in ji stala ob strani v vseh vzponih in padcih.