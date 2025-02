Hud škandal na podelitvi: prišla naga, posredovati morala policija (FOTO in VIDEO)

Beyonce, ki je na 67. podelitev glasbenih nagrad grammy prišla z 11 nominacijami, je prejela najbolj prestižno nagrado za album leta (Cowboy Carter) ter grammyja za najboljši country album in z Miley Cyrus še za najboljši country nastop dueta ali skupine (II Most Wanted). Kendrick Lamar je osvojil skupaj pet grammyjev, med njimi za posnetek leta in pesem leta (Not Like Us). Naslov najboljše debitantke je osvojila Chappell Roan.

Zmagovalko v kategoriji albuma leta so razglasili gasilci iz Los Angelesa, ki se jim je glasbena akademija s tem zahvalila za neutruden boj proti nedavnim hudim požarom v Los Angelesu.