Hrvati spomnili na pokojnega Boro Čorbo: »Medtem ko bo Vukovar žaloval, bo Ljubljana praznovala s četniškim vojvodo«

Hrvaška združenja veteranov domovinske vojne te dni glasno protestirajo zaradi določenih srbskih glasbenih izvajalcev.

Lepa Brena. FOTO: Matej Družnik/delo

Lepe Brene nočejo na Krku, koncert Momčila Bajagića-Bajage v Solinu je bil odpovedan, zdaj pa so se uprli tudi nastopu tribute banda Riblje Čorbe Muzičari koji piju v Štrmcu. Navajajo, da je bil pevec skupine, pokojni Bora Đorđević, četniški vojvoda, Lepa Brena se je fotografila v četniški uniformi, Bajaga pa naj bi pel srbskim vojakom v okupiranem Kninu, je poročal Novi list.

Navajajo, da je na koncertu v Sloveniji, ki je bil na dan okupacije Vukovarja 18. novembra 2017, Bora dejal: »Medtem ko bosta Vukovar in Škabrnja žalovala, bo Ljubljana praznovala s četniškim vojvodo«, kar da je nedvomno poveličevalo velikosrbsko vojno na Hrvaškem. Nadalje trdijo, da je leta 1993 z rock skupino Minđušari pel v okupiranem Knin in da je posnel duete s kontroverznim Mirkom Pajčinom, znanim kot Baja Mali Knindža.

Pokojni pevec skupine Ribja čorba Bora Đorđević. FOTO: Ljubo Vukelič/delo

Bora Đorđević, bolj znan kot Bora Čorba, frontman in ustanovitelj rock skupine Riblja Čorba, se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja vključil v politični in nacionalistični diskurz, ki je leta 1993 privedel do tega, da ga je Vojislav Šešelj imenoval za četniškega vojvodo, isti ritual pa je v cerkvi sv. Ravnogorska ponovilo četniško gibanje Draže Mihailovića.

»Danes, ko je znano, da je dotični s svojimi pesmimi poveličeval četnike in ljudi, ki so ubijali v naši državi, se moramo vprašati, kakšen zgled dajemo sebi, našim veteranom domovinske vojne in njihovim družinam ter našim mladim, ki jih je treba spomniti, da je Republika Hrvaška drago plačala za svojo neodvisnost in svobodo?«, piše v izjavi Sveta veteranskega združenja »Klub 119. brigade hrvaških oboroženih sil«.