Hrvati so se pohvalili: Pri nas dopustujeta nekdanji ameriški predsednik in slavni igralec

Hrvati se lahko pohvalijo, da vsako leto na počitnice privabijo vse več znanih osebnosti, so ponosno zapisali na portalu narodni.hr. Ta konec tedna sta tako tam bivala nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, ki so ga videli na Malem Lošinju, in igralec Leonardo DiCaprio, ki počitnikuje v Dubrovniku.

V nedeljo se je tako nekdanji predsednik Združenih držav Amerike, sprehodil po obali na Malem Lošinju, je navedel Otoci.net. V spremstvu najbližjih in diskretno varvan, vključno z lokalnimi policisti, se je med sprehodom pred soncem zaščitil s klobukom.

No, Dicaprio pa je menda prišel v center Dubrovnika na večerjo v restavracijo Forty Four, katere lastnik je slavni košarkar lige NBA Bojan Bogdanović, ki je pred kratkim napovedal konec profesionalne kariere.