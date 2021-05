Hrvati besni, Albina je v igri za evrovizijsko nagrado, ki je nihče noče

Če ste mislili, da je vsega cirkusa okoli letošnjega izbora za pesem Evrovizije konec, ste se pošteno zmotili. V teku je namreč glasovanje za nagrado Barbare Dex. Ime je dobila po, ki je na evrovizijskem odru nastopila leta 1993 nastopila v doma sešiti obleki in je bila razglašena za najslabše oblečeno. Čeprav podeljevalci nagrade pravijo, da ta nagrada nikakor ne pripade najslabše oblečenemu in da jo podelijo tistemu, ki je s svojim evrovizijskim kostumom najbolj izstopal, niso s tem pojasnilom prav prepričljivi. Še posebej ne pri Hrvatih, saj se je njihovaznašla med favoriti za osvojitev te nagrade.{link}952295**Text Linka{/link}Albino so njeni privrženci vprašali, kaj si misli o tem, da bi jo lahko razglasili za najslabše oblečeno, in se na vso moč razburjajo, saj se še niso dobro pomirili, ker ni napredovala v finale. Prosijo jo tudi, naj menja svoje stiliste.»Prebrala sem mnogo komentarjev in mnogim je všeč, kar počne moja ekipa. Moja ekipa ostaja ista,« je zapisala na spletnih omrežjih. Njen kostum je kreacija. Gre za oblikovalca, ki je leta 2016 'oblekel' tudi njihovo. Ta je končala na 23. mestu, a dobila prvo nagrado za najslabše oblečeno tekmovalko.Podeljevalci nagrade pa pravijo, da ljudje jemljejo vse preveč resno, da gre zgolj za zabavo in da nikakor ne podeljujejo nagrade najgrši obleki. »Da smo si na jasnem. Nagrada za najvpadljivejšo opravo nima nobene zveze z navedbami, da gre za grda oblačila. Nagrada pa se seveda nanaša evrovizijsko tekmovanje,« so zapisali na belgijski spletni strani Songfestival o nagradi, ki jo podeljujejo od leta 1997. 'Veliki zmagovalec' bo sicer znan v nedeljo.