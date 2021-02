Hrvat ganjen zaradi dobrosrčnih Slovencev

Med znanimi obrazi, ki so se odzvali ob nedavni potresni katastrofi na Hrvaškem, je tudi Davor Radolfi. Bližnje srečanje s tovrstno močjo narave je izkusil na lastni koži med lanskimi potresi v Zagrebu, zato te grozljive občutke še kako dobro pozna. »Stvar je še toliko hujša in stresna, ker se tla še vedno stresejo in je strah prisoten ves čas,« pravi priljubljeni glasbenik.



Po katastrofi v Petrinji in drugih krajih je najprej pomislil na hčerke, vnuke in mamo, ki šteje častitljivih 92 let. »Ampak hvala bogu smo vsi bili in smo dobro,« pove. Takoj se je organiziral pri odzivu na katastrofo in zbiranju pomoči. »Že isti večer, ko je bil v Petrinji prvi potres, smo začeli zbirati odeje, oblačila, hrano in začeli voziti v Petrinjo. Tudi z glasbenimi kolegi smo stopili skupaj in organizirali prevoz kontejnerjev iz Istre,« pove.



S hčerko Leo sta aktivna tudi tedne po katastrofi. Odločila sta se, da se odpovesta vsem avtorskim pravicam od skladbe Novi čovjek sam sutra v korist porušene Banovine. Večina tega je namenjena pomoči za obnovo porušene glasbene šole v Sisku. Mnogo prijateljev in sodelavcev ga je klicalo tudi iz Slovenije. »Želeli so pomagati in so spraševali, na kakšen način lahko priskočijo na pomoč. Ob tej priložnosti bi se rad še enkrat zahvalil vsem dobrim ljudem iz Slovenije, ki so prvi priskočili na pomoč in pokazali, da imajo veliko srce,« je hvaležen hrvaški glasbenik.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: