Hrvaški premier dobil sina: ste slišali, kako ga je poimenoval?

Hrvaški premier Andrej Plenković in njegova soproga Ana Maslać Plenković sta v sredo dobila tretjega otroka. V zagrebški porodnišnici se jima je rodil sin Ivan, je za Večernji list povedal tiskovni predstavnik vlade Marko Milić. »Porod je potekal v najlepšem redu, ponosna Ana in Andrej, pa tudi Mila in Mario, so presrečni zaradi novorojenca v družini,« je povedal Milić (hči MIla je stara štiri leta, sin Mario pa sedem).

Premierjeva žena je sicer diplomirana pravnica iz Dubrovnika in kot vodja službe za pravne zadeve in človeške vire dela v hrvaškem saboru. S Plenkovićem sta se spoznala, ko je bil ta še poslanec. Poročila sta se leta 2014 in kmalu dobila prvega otroka. V javnosti se z družino ne pojavljata pogosto.