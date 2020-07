Hrvaški kmetje besnijo: Severina in Nina, pridita pobirat krompir

FOTO: Facebook

Poljedelci imajo v tem času veliko dela, saj je treba pobrati pridelek, zato pozivajo hrvaške estradnike, naj se jim pridružijo v zameno za plačilo. Sezonsko delo ponujajo tistim, ki so v času koronakrize ostali brez koncertov in zato brez glavnega vira dohodka.»Čez nekaj dni začenjamo pobirati krompir v okolici Bjelovarja in pozivamin ostale estradnike, ki so vzeli državno pomoč v višini 4.000 kun, da pridejo pomagat na njivo,« je v cinični objavi zapisala ena od uporabnic.Prav pevka Ninaje najbolj razjezila Hrvate, ko je potožila, da so hrvaški glasbeniki zaradi pomanjkanja koncertov lačni. Svetujejo jim še, naj svoje prestižne oblekice pustijo kar dom in naj se oblečejo dogodku primerno.Tudi pevka Severina je pred meseci razjezila svoje oboževalce, ko je prišlo na dan, da je zaprosila za državno pomoč v času krize. Pevka se je nastalo situacijo opravičila in pomoč vrnila.