Hrvaški glasbeniki: lani za nastop 50 tisočakov, zdaj na kolenih

Priznani hrvaški glasbenik in 'oče' hrvaške zabavne sceneje za hrvaške medije spregovoril o krizi in bedi, v kateri so se znašli številni hrvaški glasbeniki. »Še lani so za nastope za novo leto zaračunavali od 20 do 50 tisoč evrov, nekateri celo več. Za nastop so jim plačevali tudi po 13 tisoč evrov, lahko bi rekli, da so se kopali v denarju. Ne vsi, a veliko je bilo takšnih. A časi blagostanja so za njimi, saj so nekateri trošili, kot da ni jutrišnjega dne. Zamislite si, da so eni izmed najbolj popularnih pevk zavrnili plačilo s karticami. Za normalnega človeka je 1.300 evrov veliko, no, za njo je to dve minuti novoletnega nastopa.«Huljić je za 24sata je povedal, da bo koronakriza vplivala tudi na njegove prihodke, vezane na avtorske pravice. »Zagotovo se bo poznalo za približno 10 do 20 odstotkov,« je dejal. »A bojim se, da je to začetek nekih drugih večjih težav, ki nam pretijo,« je dejal in dodal, da je prepričan, da nikoli ne bo več tako, kot je bilo. »Prihaja neko novo obdobje in na to je treba biti pripravljen.«Povedal je še, da si morajo glasbeniki najti nov vir dohodka in da je sploh vprašanje, ali se bodo vrnili na glasbene odre. »je imela nekaj zasebnih koncertov in štiri javne nastope, ko je bilo dovoljeno. Imeti od 80 do 90 nastopov ali pet … mislim, da so številke nepojmljive. Grdo je to videti. Mi bomo finančno preživeli, a nismo merilo,« je dejal in dodal, da imajo nekateri letno tudi 120 nastopov, a ti, ki so v vrhu, ne morejo biti merilo. Povedal je še, da so mnogi izmed teh investirali v nepremičnine in da nimajo veliko gotovine.Povedal je še, da so v veliki krizi predvsem glasbeniki, ki trenutno ne ustvarjajo. »Imajo neko obliko posttravmatsko stresno motnjo. Oni bi samo peli in igrali, samo da bi se počutili koristne. Zdaj pa samo sedijo doma in gledajo televizijo,« je še dejal.Huljić je sicer v teh dneh posnel novo skladbo in spot v duetu z