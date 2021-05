Hrvaška zavita v črno, nenadoma umrl igralec (52)

Sasa Anočić. FOTO: Goran Stanzl/Pixsell

Hrvaško je pretresla vest, da je nenadoma umrl znani igralec, režiser in pedagogAnočić se je rodil 19. maja 1968 v Osjeku, akademijo dramske umetnosti pa je končal v Zagrebu. Najprej je deloval v osiješkem gledališču, leta 2003 pa se je pridružil igralski zasedbi gledališča Trešnja v hrvaški prestolnici. Ko ga je zapustil, se je leta 2016 pridružil Akademiji za umetnost in kulturo v Osijeku.Proslavil se je kot režiser predstav Noževi u kokošima, To samo bog zna, Kad se mi mrtvi pokoljemo in drugimi. Igral je v filmih Kauboji, Koko i duhovi, Libertango, Crnci, Zapamtite Vukovar, Gospođa za prije, Armin, Mrtvi kutovi, Leti, leti, Prezimiti u Riju, Chico, Anđele moj dragi...Zapustil je hčer iz prvega zakona, ki je prav tako igralka, ter tri otroke iz drugega zakona:in