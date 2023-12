Hrvaška žaluje, nenadoma je umrl glasbenik Jurica

Slavni glasbenik in življenjski sopotnik oblikovalke in glasbenice Matije Vuice se je z glasbo profesionalno ukvarjal že od leta 1981. Bil je ustanovitelj skupin Trotakt Projekt (1981) in Gracia (1989).

Bil je življenjski sopotnik oblikovalke in glasbenice Matije Vuice, FOTO: Josip Regović, Pixsell

Bil je avtor, skladatelj, tekstopisec, aranžer in producent več sto pesmi, ki jih izvajata ti dve skupini, nastopal pa je tudi kot kantavtor pod imenom DJ Pop, piše na straneh Hrvaškega društva skladateljev o bogati karieri Jurice Popovića.

Jurica Popović. FOTO: Marko Lukunić, Pixsell

Bil je tudi ustvarjalec otroškega lika Simpatico, ki skozi pesem vzgaja ljudi o nujnosti razvijanja družbene zavesti in pomoči drugim. Slogovni razpon njegovih del je segal od alter rocka (projekt Trotakt v osemdesetih), etno popa (Gracia v devetdesetih), elektro popa (DJ Pop v 2000-ih) do instrumentalne glasbe, poroča index.hr.

Kot so še zapisali pri Croatia Records, je bila glasba njegova velika ljubezen. Sam je delal tudi aranžmaje za svoje pesmi ter pisal besedila in glasbo.