Hrvaška glasbenica hudo bolna: Vse je pripravljeno za mojo smrt

Hrvaška glasbenica in humanitarka Alex Ognjena se bori s hudo boleznijo. Zdravniki so ji odstranili ščitnico, saj so na njej odkrili tumor. Žal se je kasneje razkrilo, da se je bolezen razlezla po telesu.

Že pred časom je za enega od hrvaških medijev, povzema hrvaški spletni portal Story, dejala: »Če bi lagala, bi rekla, da je vse super, če pa sem iskrena, bom povedala, da sem danes komaj vstala, da sem trenutno na kupu zdravil in da sem si rekla, da si želim iti na dogodek, ker ne vem, kako pogosto bom še sploh lahko hodila nanje in objemala meni drage ljudi.«

Bolezen se ji je žal razširila po telesu. Kljub agresivnemu zdravljenju ni bilo nič bolje: »Na koncu sem vsemu temu rekla ne. Vse, kar je mogoče kirurško odstraniti, naj gre, ni težav, kemoterapije pa sem odklonila.«

Tablete in doma pridelana hrana

Z boleznijo se je odločila spopasti s čim manj stresa in zdravo hrano: »Kupila sem tri kokoši, imam domača jajca, obdelujem vrt, steklenjak, želim vzgajati svojo organsko hrano, kar se zdravil tiče, pa le tisto, kar moram, da preživim dan.«

Kljub temu da se je o njej precej pisalo, je javnost šele lani izvedela, da ima sina. Na 18. rojstni dan mu je izrekla čestitke. O njunem odnosu je dejala: »Težko vam pojasnim najin odnos, ker je neverjeten. Kdorkoli naju vidi, ne more verjeti, da sva mama in sin.«

Sinu 18. rojstni dan, njej pa odrešitev

Spregovorila je tudi o fazi, ko je bila odločna, da konča svoje trpljenje. Angažirala je odvetnike, napisala oporoko, sin pa je vedel, da bo na 18. rojstni dan ostal brez mame.

»Takšno razmišljanje je vztrajalo leta. Dejala sem mu, da ga imam preveč rada, da bi me nosil na stranišče ali mi menjal plenice. Tudi sam mi je odvrnil, da imajo mnogi otroci oba od staršev, vendar z njimi ne preživljajo niti približno toliko kvalitetnega časa, kot ga midva. Bil mi je opora, a tudi njemu je bilo težko.«

Na srečo je svoje načrte spremenila. »Odločila sem se, pa naj bo to dan, teden ali mesec, vsak dan živeti, kot da je zadnji. Za moj odhod je vse pripravljeno. Zanj sem vse pripravila, hišo, službo, vse je pripravljeno, kar bo želel. Zdaj se veseliva vsakega dne, uživava v njih – kolikor jih bo, jih bo.«

Bolno telo, a duša je zdrava

Včasih, tako Ognjena, se pogleda v ogledalo in je videti res slabo. A si kljub temu na ustnice nanese rdečo šminko, pa čeprav bo tisti dan le nahranila kokoši: »A bom to naredila z rdečo šminko na ustnicah, ker sem Alex Ognjena. Tako se dvigam dan za dnem. Ne želim, da prevlada, kar je v mojem telesu, ampak tisto, kar je v moji duši. Ta pa ni bolna.«