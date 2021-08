Hrvaška evrovizijka se pritožuje nad covidnimi pravili

Splitska pevka(22), ki je letos Hrvaško zastopala na Evroviziji, je po nastopu na festivalu v Kielcah na Poljskem sporočila, da je bila pozitivna na covid testu.»Torej pozitiven test na covid v Varšavi. Ne moreš se vrniti domov z avionom, lahko pa uporabljaš poljski javni promet, da prideš do mesta, kjer stanuješ. To je smiselno,« je zapisala cinično.Ena izmed sledilk ji je pod pbjavo v komentarju hudomušno prilepila pesemKarantena.Albina je na festivalu zapela svojo evrovizijsko pesem Tick-Tock in najnovejši singl La la love ter zapisala, da je bila izkušnja čudovita. Dodala je, da ne ve, kdaj se bo vrnila domov, saj je v karanteni. Oboževalci so ji zaželeli hitro okrevanje, pevka p ani razkrila, ali ima kakšne simptome.