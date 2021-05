Hrvaška estradnica se je odrekla seksu

Z razgaljanjem sicer nima težav.

ni le eno trenutno najbolj vročih glasbenih imen na hrvaški glasbeni sceni, ampak tudi ena najbolj vročih hrvaških estradnic nasploh. Moški poslušalci in gledalci jo uvrščajo med najbolj zaželene Hrvatice, te dni pa jim je spustila povsem nenavadno bombo, ki ji večina najbrž ne verjame. Mična svetlolaska je namreč javno povedala, da se je zaradi debitantskega albuma odrekla spolnosti. Sicer zgolj začasno, da ne bo pomote, a je vendarle sprožila veliko presenečenja in nejevere.Nastajanje albuma ji je, kot pravi, vzelo zares veliko energije in utrujenost ji je za nekaj časa menda iz glave pregnala tudi najbolj vroče ljubezenske misli. Anezi je sicer perfekcionistka. Pogosto ji to pri delu pride prav, obenem pa jo tudi tepe. Zaradi te značajske lastnosti je tudi debitantski album nastajal dlje, a dokler ni bila zadovoljna, stvari niso bile, kot morajo biti.Zato pa je album kar dvojni. »Na njem so vse dosedanje skladbe, ki so sicer tudi singli, naslovila pa sem ga Sto je razlogov. Naslov albuma in skladbe je pomensko zelo širok, kar je dobro, skladba pa sicer opisuje enega od najtežjih odnosov v mojem življenju. Napisala sem besedilo, sem tudi soavtorica glasbe. Nekako sem začutila, da je čas, da razgalim dušo in spregovorim o tem, ko pa je bila skladba gotova, mi je bilo jasno, da se mora po njej imenovati tudi album,« pravi. Na njem je 28 skladb, dela je bilo res ogromno, a pred očmi je imela jasen cilj, od katerega ni odstopala. »Naporno je bilo, a sem borka. Eno mojih vodil v življenju je tudi, da ko ti življenje da limono, naredi limonado.«Mnogi menijo, da je trideset let že kar pozno za pevsko kariero, sama pa ne misli tako. »V tujini, kjer v izvajalca vlagajo res veliko, je moja starost vsekakor ovira. Ceni se mladost, služiš predvsem drugim, šele nato sebi. Pri nas na Hrvaškem, kjer že na začetku nič ne deluje, kot bi moralo, kjer vlagaš sam vase, pa je prav nasprotno. Moja leta so moja strateška prednost. Povsem razumem sistem, za razliko od mnogih mlajših, ki ga na žalost ne. Težko se me izkorišča. Tu sem, da najprej služim sebi, šele nato drugim,« pravi.Anezi je javnost najprej spoznala kot udeleženko dveh največjih hrvaških resničnostnih šovov Big Brother in Sanjski moški. »To je bil način, da opozorim nase, da si pomagam pri utiranju glasbene poti. V bistvu je bila tvegana poteza, a se je dobro razpletlo. Nisem ostala zgolj resničnostna zvezdnica enodnevnica, ampak sem ostala v medijih in prepoznavna tudi po koncu šovov. Tri leta po tistem sem še vedno na sceni in grem drugo pot. Mediji so me sprejeli kot pevko in kot žensko z neko osebnostjo. Ni mi žal, da sem šla v šova, ne nazadnje sta bila zelo dobri izkušnji. Mislim, da sem za dekle iz Vrsarja kar dobro startala in da mi gre dobro.«Preden je stopila na glasbeno pot, se je posvečala pravu. »Sem upravna pravnica. Študirati sem začela pri osemnajstih, leto prej peti. Vedela sem, da bo petje prevladalo, študij pa mi danes zelo pomaga v življenju. Težko me na primer ogoljufate pri pogodbah in sklepanju poslov.«Zanimivo je tudi, da je peti začela s. Pri sedemnajstih letih je med počitnicami malce pela za turiste in tako zaslužila žepnino. V njenem rodnem Vrsarju je pogosto počitnikoval Lovšin in jo slišal peti. »Povabil me je na nekaj nastopov k vam v Slovenijo, no, tega je že dolgo,« se spominja.In kaj meni o podobi zapeljivke in vroče ženske, ki jo ima v javnosti? »Vroča ne bi rekla, zapeljivka pa morda, ker sem v Big Brotherju bila všeč moškim. V javnosti imam prvenstveno sliko močne, značajne ženske brez dlake na jeziku. Vse drugo je sekundarno. Namerno zapeljujem samo tistega, ki mi je všeč, ne vseh naokrog, ker je takšno obnašanje primitivno zadovoljevanje ega. Pogosto mi rečejo, da imam naravni šarm fatalne ženske. Se pa ne ukvarjam pretirano s tem, kaj kdo misli, dokler vem, da je mnogo ljudi, ki me imajo radi in jaz njih,« še pravi Anezi.