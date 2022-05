Hotel h kraljici: zlagal se je, da je duhovnik

Čeprav je britanska kraljica Elizabeta II. ves čas obdana z varnostniki, ki naj bi skrbeli za njeno varnost, pa se je le štiri mesece po tem, ko se ji je oboroženi mladec približal na komaj 250 metrov, vsiljivec znova pretihotapil na njeno posest.

Nekoč je bil tudi testni pilot, da bi lažje prenašal močne pospeške, pa da so mu presadili organe, je med drugim dejal.

K sreči tokrat njeno življenje, v nasprotju s koncem decembra, ni bilo ogroženo, saj je ni bilo v Windsorju, gre pa kljub temu za hud spodrsljaj, ki si ga njeni varnostniki ne bi smeli privoščiti, incident pa že preiskuje britansko obrambno ministrstvo.

Moški, ki mu je tokrat uspelo priti na območje dvorca Windsor, je stražarjem natvezil, da je duhovnik in nekdanji vojak, ki naj bi za svoje delovanje v vojni v Iraku prejel celo medaljo za pogum in požrtvovalnost. Če bi temu še bilo mogoče verjeti, pa so njegove nadaljnje trditve postajale vedno bolj neverjetne in sumljive.

Med drugim je denimo kraljičinim varnostnikom, ki so mu postregli z večerjo in ga nato povabili tudi na pijačo, povedal, da je bil nekoč testni pilot, testiral je izmetne sedeže v bojnih letalih, da bi lahko bolje prenašal močne pospeške med letenjem, pa da so mu presadili organe.

Zadevo preiskuje obrambno ministrstvo. FOTo: Chris Jackson/Reuters

S tem je šel predaleč in vojaki so začeli dvomiti o njem, a so mu kljub temu dovolili, da je v barakah le nekaj metrov od kraljičinega dvorca prespal, naslednje jutro po zajtrku pa so se le odločili, da preverijo njegovo identiteto, in ko se je izkazalo, da ni ne duhovnik, še manj pa nekdanji vojak, so obvestili nadrejene in policiste, da so ga z območja odpeljali le nekaj ur, preden se je kraljica vrnila iz Sandringhama.

Moški je stari znanec policije, ker možje postave vedo, da ima težave z duševnim zdravjem, ga niso aretirali.