Hopkins blesti, ko začne izgubljati um

18. decembra prihaja film v ameriške kinematografe, januarja v Evropo.

Oskarjevca v pretresljivi drami o demenci

Spravil jih je v jok

Vlogo hčere, ki poskuša kljub nasprotovanju skrbeti zanj, je prevzela Olivia Colman, ki ji je oskarja lani prinesel film Najljubša.

, brez dvoma eden od izjemnih igralcev naše dobe, je že davno presegel čas, ko bi se za vloge moral potegovati na avdicijah. Zdaj so filmarji tisti, ki se borijo zanj, oskarjevec pa presoja, ali se mu zgodba zdi vredna njegovega časa, energije in talenta.Zato se je marsikomu želja francoskega pisatelja in scenarista, da za režijski prvenec pridobi prav njega, zdela kot nemogoče sanje. A je bil Zeller te sanje odločen uresničiti. »Scenarij sem spisal z mislijo na Hopkinsa v glavni vlogi. To so bile moje sanje. In dokler mi nekdo ne reče, da je to nemogoče, pomeni, da možnost obstaja.« Še več, ko je začel svojo avtorsko igro Oče (The Father) z britanskim piscemprirejati v scenarij, je zaradi želje in odločenosti, da pridobi Hopkinsa, celo spremenil ime in rojstni dan glavnega lika, da ta ustrezata oskarjevčevima.Čeprav je bila na koncu verjetno zgodba tista, ki je legendo prepričala, da sprejme vlogo. In očitno se ne Zeller ne Hopkins nista motila, saj film, ki v kinematografe šele prihaja, že omenjajo v isti sapi z oskarjevsko dirko prihodnjega leta.Film Oče, ki so ga premierno prikazali na festivalu neodvisnega filma Sundance, minuli teden pa so ga zavrteli na festivalu v Torontu, gledalca popelje v čustveno pretresljivo zgodbo o demenci. Hopkins se je potopil v lik prej neodvisnega Anthonyja, ki začne pred očmi gledalca miselno propadati. Svojcev ne prepoznava več, pretirano domači neznanci prihajajo na njegov dom, v njem pa, ko poskuša vse osmisliti, divja vihar najrazličnejših čustev, od paranoje in jeze do obupa in čustvenega zloma.»Mojster podteksta je. In izjemno instinktiven igralec. Pogosto mu sploh ni bilo treba ponavljati kadrov, popoln je bil že prvi poizkus. Bilo je kot čarovnija. Med snemanjem nas je vse pripravil do joka,« je priznal Zeller, ki je v prihajajočo dramo uvedel elemente trilerja in grozljivke. »Hopkins slovi po tem, da ima vselej vse pod nadzorom. Zato ga bo zanimivo videti v koži nekoga, ki tega izgublja.«Tisti, ki so film že videli, o njem govorijo v presežnikih. In medtem ko naj bi bila celotna igralska zasedba briljantna, naj bi Hopkins odigral eno najboljših vlog svojega življenja. Zato ni čudno, da se po filmskih kuloarjih že šepeče, da se 82-letniku obeta šesta nominacija za oskarja in morebiti drugi kipec.