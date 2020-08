Hollywoodu je obrnila hrbet

Prelomni 40. rojstni dan

Seks simbol. Štirikratna nominiranka za zlati globus, ki je takoj za oskarjem najpomembnejše odličje filmske kritiške srenje. Pred sedmimi leti, ko je dosegla mejnik 40 let, pa se je celo prebila na prestol najboljše plačanih igralk po dopolnjenem 40. letu. Skratka kariera, o kakršni večina nadobudnih igralk lahko le sanja. Pa vendar je bil dan, ko jeHollywoodu in filmski karieri obrnila hrbet, tudi dan, ko je zvezdnica naposled začutila notranji mir in vseobsegajoči spokoj. »Čutila sem le mir, saj sem vedela, da naposled skrbim zase,« je povedala zvezdnica, ki se je na velikem platnu nazadnje pojavila leta 2014, predlani pa tudi uradno najavila svojo upokojitev. Kar je bila očitno ena njenih najboljših odločitev, saj od tedaj uživa v prav vsakem dnevu.Ko je 1994. kot 22-letna lepotica, željna uspeha, privršala na velika platna v komediji Maska, v kateri je zmešala glavo, je Cameron, nenadoma v središču medijske in filmske pozornosti, povsem vsrkalo v ta novi svet slave, blišča in glamurja. Bilo je, kot bi se usedla v prvi razred ultrahitrega vlaka, saj med nizanjem enega filma za drugim, zabavami veljakov zabavne industrije, smehljanjem na rdečih preprogah niti opazila ni, da je pri tem pozabila nase. »Po več mesecev skupaj delaš tudi 12 ur na dan, da nimaš časa za nič drugega. Pritisk in odgovornost ustvarjanja filmov te povsem vsrkata. Postaneš skoraj njihova last,« se je razgovorila blondinka in dodala, da je šele potem, ko se je ustavila in se prisilila, da pogleda svoje življenje, ga oceni, spoznala, da je skoraj vse vidike razen profesionalnega (skoraj nevede) žrtvovala karieri.»Morala sem se ustaviti, prevzeti odgovornost za vse doslej in si vzeti tisto, na kar sem pozabila.« To pa je bilo v prvi vrsti zasebno življenje.Prvič se je nad seboj zamislila pri 40. rojstnem dnevu. Še druga spodbuda, ki jo je potrebovala, da »začne skrbeti zase in postane odrasla ženska«, pa je bilo srečanje nekoliko mlajšega rockerja, ki je omrežil njeno srce in jo 2015. brez dolgoletnega dvorjenja brzinsko popeljal pred oltar. »Poročila sva se skorajda takoj, ko sva se spoznala. Vedela sva, da morava to storiti. Oba sva namreč prišla do točke v življenju, ko sva si tega želela,« je dejala in nadaljevala, da sta zato na začetku morda naletela na oviro ali dve, se sicer že poročena šele učila biti v razmerju in živeti skupaj, a da jima je to s precej truda tudi uspelo. Danes pa je lepotica srečna kot še nikoli, tudi ker sta svojo ljubezen, ki jo skrbno skrivata pred medijskimi žarometi, na začetku letošnjega leta še požlahtnila s prihodom prvorojenke. »Presrečna sem. Obožujem biti mati. Z Benjijem uživava kot še nikoli prej.«