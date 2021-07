Hollywoodski razparač ubil dekle Ashtona Kutcherja

Brutalni morilec

Michael Thomas Gargiulo je za umora dveh žensk in poskus umora tretje dobil smrtno kazen. FOTO: Reuters

Morilec iz soseščine

Sosnik višjega sodišča v Los Angelesuje serijskemu morilcu, ki se ga je prijel vzdevek Hollywoodski razparač, prisodil smrtno kazen za »hudobne in grozljive« zločine. Gargiulo je bil spoznan za krivega umora dveh mladih žensk in poskusa umora tretje. »Kamor koli je šel, sta mu sledila smrt in uničenje,« je dejal sodnik po sojenju, ki je poželo veliko zanimanja javnosti, saj je bila ena izmed Gargiulovih žrtev dekle znanega igralcaGargiulo je bil že pred dvema letoma spoznan za krivega umora, 22-letne študentke modnega oblikovanja, ki jo je leta 2001 umoril v njenem domu, ko se je ravno odpravljala na zmenek s Kutcherjem. Ta je na sojenju nastopil kot priča tožilstva: povedal je, da je zamujal na zmenek, a ko je prišel k njej domov, se mu ni oglasila. Ko je pokukal v stanovanje, je videl madeže krvi, za katere je sprva mislil, da je razlito rdeče vino. Gargiulo je Ashley zabodel kar 47-krat.Leta 2005 je umoril tudi 32-letno, mater štirih otrok, na njenem domu v El Monteju, vzhodno od Los Angelesa, in iznakazil njeno truplo. Porota ga je spoznala tudi za krivega poskusa umora, ki pa se ji je leta 2008 uspelo obraniti krvoločnega napadalca; sledi njegove krvi so policistom pomagale pri aretaciji. Kakor je na sojenju povedala Murphyjeva, ki je bila kronska priča tožilstva, si še dandanes ne upa sama zaspati.Porota je Gargiula spoznala za krivega že pred dvema letoma in predlagala najstrožjo kazen, vendar se je izrek obsodbe zavlekel zaradi proceduralnih razlogov in epidemije koronavirusa. Michael Thomas Gargiulo se je preživljal kot serviser klimatskih in grelnih naprav, varnostnik v lokalih, želel pa je postati igralec. Mediji so mu nadeli vzdevka Hladni morilec in Hollywoodski razparač, tožilstvo pa ga je označilo za morilca iz soseščine, ker je v času napadov živel v bližini svojih žrtev. Gargiulo je na sojenju jezno izjavil, da je obsojen po krivem in da mu niso dovolili, da bi se zagovarjal, samo sodbo pa je sprejel brez vidnih čustev.Ni pa jasno, kdaj ga bodo dejansko usmrtili, saj v Kaliforniji že od leta 2006 niso izvršili nobene smrtne obsodbe. Gargiula zdaj čaka še izročitev roki pravice v zvezni državi Illinois, kjer mu bodo sodili za umoriz leta 1993. Kalifornijski tožilci so lahko uporabili tudi dokaze iz tega zločina, da bi Gargiula predstavili kot serijskega morilca.